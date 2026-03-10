Orbán Viktor újra országjárásra indul – itt vannak a helyszínek
Szerző: Gondola
2026. március 10. 18:34
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb országjárásra indul. A kormányfő ismertette a programsorozat helyszíneit is, amelyek között szerepel Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc és Hódmezővásárhely is.
Mindez a nemzeti ünnep után, március 16. és 22. között zajlik majd.
„Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága” – tette hozzá a kormányfő.
„Találkozzunk jövő héten, az alábbi helyszíneken” – írta a miniszterelnök, tételesen is felsorolva az országjárás állomásait:
március 16., Kaposvár;
március 17., Eger;
március 18., Dunaújváros;
március 20., Szentendre;
március 21., Miskolc;
március 22., Hódmezővásárhely.