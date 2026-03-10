Molnár Judit: Meddig feszítik a húrt?

Szerző: Molnár Judit

2026. március 10. 20:05

Árad a hergelés. Buta és bántó dolgokat mondanak a médiájukban folyamatosan. Mi méltósággal válaszolunk, de nem vagyunk hülyék. Március 15-én és április 12-én elmondjuk a véleményünket!

Már most megállás nélkül azt fújják a tiszások, hogy csalás lesz a választás, ha ismét a Fidesz nyer. Már előre mosakodnak és egyben vádaskodnak. Gusztustalan eszköz, hogy ehhez folyamatosan felülmérik az ellenzéki közvélemény-kutatók a Tiszát (Hann Endre intézményéről már ne is beszéljünk, oly sokszor lehullt már a lepel!) Ez annyira aljas módszer, hogy már említeni sem kellene, de muszáj, mert még mindig túl sokan vannak azok, akik bedőlnek nekik, ezért tehát figyelmeztetni kell a naivakat és tájékozatlanokat. Már Brüsszel is felkészült, hogy majd újra nekieshessen a gyűlölt patrióta kormánynak.

Rónai Egon mesélte este, hogy a délutáni interjúban „Orbán a hivatalokra hárított” (persze, hogy nem minden kérdésre válaszolt, mert arra ott vannak a titkosszolgálatok!). Rónai továbbá mindenkit felszólított arra, hogy nem szabad Orbán Viktorra szavazni (már megint a sajtó politikai aktivistái!). Török Gábor ismét „okos” volt: „a Fidesznél tudják, hogy vezet a Tisza”. Pap Réka Kinga nem tudott arról egy betelefonálós műsor vezetőjeként, hogy a Béketanács ügye kint van a honlapjukon, a hívó világosította fel. Egy Üveges nevű politológus (?) pedig kifejezetten a jobboldali közösséget becsmérlő mondatokat engedett meg magának, amit a saját táborának kellett volna címeznie (projekció?: „Orbán bulvárt csinál a politizálásból, nem a megoldásokról beszél”; „a szektarendezvény tagjai ott voltak és csápoltak, de azt sem tudták, hogy mihez”.

És persze a demagógia: A tiszások nem tiltakoztak, amikor az ukránok lezárták a Barátság-kőolajvezetéket, viszont most, hogy a választás ennyire közel van, 480-Ft-os benzint követelnek. (Magyar Péter, Orbán Anita).

Hogy újabb háborús gócok vannak a világban, azt épp hogy megemlítették a túloldali okoskodók. Hogy micsoda bravúr a két kárpátaljai hadifogoly és a több ezernyi „szegény” magyar nyaraló folyamatos hazaszállítása a kormányfő gyors telefonjának Putyinnal, valamint Szijjártónak és embereinek köszönhetően, arról alig-alig esett szó odaát, pedig nem akármilyen teljesítményről van szó.

Ugyan nemrégiben azt hallottuk Horn Gábortól, hogy „a fiatalok nagyon utálják az Orbán-kormányt, ezt tudjuk”, mondta, de a debreceni háborúellenes rendezvényen rengeteg nagyon lelkes fiatalt is láthattunk.

A cinizmus állandóan működik: amikor a miniszterelnök elmondja, hogy műholdas felvételek bizonyítják, hogy nincs fizikai sérülés a Barátság-kőolajvezetéken, az ATV-s kör egyik tagja mit mond? Hát ezt: „rólam is lehet felvételeket csinálni”. És az új közel-keleti háború kirobbanásakor is megint a Szőlő utcai ügyet vették elő, miközben éppen arról is hírt kaptunk, hogy Szegeden egy gyermekvédelmi tanszék és campus kialakítása zajlik pont. Mi lenne, ha legalább ilyenkor megemlítenének egy ennyire fontos és jó kormányzati kezdeményezést?

Különleges „élmény” volt a „zseniális” Herényi Károly újrafelfedezése is. Tényleg nagyon nagy bajban lehetnek, ha már ehhez folyamodnak az ATV női körében (Tükör) is! Muszáj idézni tőle néhány veretes mondatot, hogy az elvakult emberek végre elgondolkozzanak a hülyeségeken. 1. „Orbán Viktor nagyon tehetséges politikus, de baromi rossz dolgokra használja a tehetségét.” 2. „a társadalom igénytelen, ezt a politikától tanulta, mert a politika is igénytelen”. 3. „a politika erkölcs nélkül oda vezet, ahol ma tart” (mondja ezt éppen ő?) 4. „Magyar Péter jól csinálja, mert kiváló (!!) embereket rakott maga köré, ellentétben a Fidesszel”. 5. „a Kétfarkúnak írtam alá”, mondja. Emberek, ugye Önök szerint is forog a sírjában Antall József???

A körbeliek persze érzéketlenül fogadták azt is, hogy a kormányfő meglátogatta az orosz hadifogságból hazahozottakat a kórházban. Azt is, hogy a nőnapon a Karmelitába hívta meg és virággal köszöntötte fel a két idős győri hölgyet, Fidesz-aktivistákat, akiket az izomkolosszus zaklatott, sőt felhívta azt a hölgyet is, akire Szentendrén az ablakból rálőttek, és hogyléte iránt érdeklődött. Meg is nyugtatta, hogy ne féljen. Orbán Viktor általában is nyugalomra és fegyelmezettségre szólítja fel a magyarokat – szemben a túloldali hergeléssel.

Megint eljutottunk a hatalmas különbség megállapításához, mi is a különbség Orbán Viktor tengernyi munkája melletti emberséges magatartása és „Magyar” Péter hiúsága, gyávasága és szívtelensége, valamint híveinek elfogultsága között. A jócselekedet fogalma mint olyan számukra abszolút ismeretlen. Pláne, ha a kormányinfón egy RTL-es megkérdezi, hogy mit kért Putyin cserébe a foglyok elengedéséért…

Fejezzük be a heti beszámolót két kimondottan nevetséges hírrel. 1. The Man Orbán Viktort hívja, hogy nézzék meg együtt az olajvezeték állapotát. Megint kiderült, hogy ez a figura sosem tud disztingválni. 2. Fekete-Győr levelet írt a NATO főtitkárának (!), mert szerinte a választás dönt majd arról, hogy a szervezet biztonsága veszélybe kerülhet-e. A bolha ismét köhög…április 12-ig még biztosan.