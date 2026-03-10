Robert Fico kész a végsőkig elmenni a Barátság olajvezeték ügyében

Szerző: Gondola

2026. március 10. 19:36

Robert Fico szlovák miniszterelnök Párizsban tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezeték ügyéről és az európai energiabiztonságról.

Szlovákia és Magyarország hangsúlyozza, hogy Ukrajna a januári dróntámadás után a már működőképes vezeték ellenére politikai okokból nem indította újra az olajszállítást. A vita miatt a két ország korlátozta az Ukrajnába irányuló olaj- és dízelexportot, Szlovákia pedig a vészhelyzeti áramtranzitot is leállította.

A találkozón von der Leyen közlése szerint a megfizethető energiaárakról és az EU energiabiztonságáról tárgyaltak, valamint szóba került a NextGenEU programból Szlovákiának járó források kérdése is. Az energiaellátás kérdése várhatóan a március 19-i EU-csúcson is fontos téma lesz.

A konfliktus közben az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel körül is feszültség alakult ki. Orbán Viktor magyar miniszterelnök blokkolja a hitelt, és Fico jelezte, hogy Szlovákia is kész lehet vétózni, ha a helyzet megváltozna.

A Barátság vezeték ügye miatt jelentősen romlottak a magyar–ukrán kapcsolatok, és a retorika mindkét oldalon élesebbé vált. Az Európai Bizottság egy független vizsgálatot szeretne indítani annak megállapítására, hogy a vezeték valóban működőképes-e, azonban Ukrajna ezt eddig biztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezte.