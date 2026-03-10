Tetoválások segíthetnek az elesett ukrán katonák azonosításában

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 10. 18:07

Online adatbázist indított az ukrán belügyminisztérium az elesett, azonosítatlan katonák tetoválásairól, hogy a hozzátartozók segítségével könnyebb legyen az azonosítás.

A Kárpátalja.ma a vechirniy.kyiv.ua információi alapján arról számolt be, hogy új szolgáltatással bővült Ukrajna Belügyminisztériumának online ügyfélszolgálati felülete. Az „Azonosítás tetoválás alapján” elnevezésű menüpontban olyan tetoválások képei szerepelnek, amelyeket azonosítatlan, a háborúban elesett katonák holttestén találtak a hatóságok.

Az adatbázis célja, hogy a háborúban eltűnt családtagjaikat kereső hozzátartozók bevonásával segítse a nyomozóhatóságok munkáját az azonosítási folyamatban – közölte a belügyminisztérium hivatalos honlapján.

A katalógus kialakítása lehetővé teszi a gyors keresést: minden feltöltött tetoválásról részletes leírás található, amely tartalmazza az ábra témáját, valamint azt is, hogy a test mely részén helyezkedett el.

„Megértem, milyen nehéz a hozzátartozók helyzete. Ezért minden rendelkezésre álló erőforrást felhasználunk, hogy az eltűntként nyilvántartott személyek sorsát a lehető leghamarabb felderítsük” – idézte a közlemény Ihor Klimenko belügyminisztert.

A hatóságok jelezték, hogy a katalógus folyamatosan frissül, és új bejegyzésekkel bővül. Amennyiben valaki a honlapon olyan tetoválásra bukkan, amely hasonlít eltűnt hozzátartozója viselt mintájára, segélyvonalon kérhet segítséget, vagy egy e-mail-címen veheti fel a kapcsolatot a hatóságokkal.