Orbán Viktor: a védett árral megvédjük a magyar családokat, vállalkozókat

Szerző: Gondola

2026. március 10. 14:34

Zelenszkij ukrán elnök az olajblokáddal a magyar családokat és a vállalkozókat akarja büntetni, azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon, de ezt nem engedjük, a védett árral megvédjük a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, megvédjük egész Magyarországot - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor kijelentette: ez az ukrán olajblokád már 15. napja tart, már túl is vannak az Energiabiztonsági Tanács ülésén, ahol meghallgatta a "molosok" és a miniszterek jelentését.

Kifejtette, hogy az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek. Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz, ezt orvosolta a kormány a védett üzemanyagárakkal - tette hozzá.

Mint mondta, az új rendszert éjfélkor élesítették, ezért ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is.

Az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, és egyúttal folyamatosan újra is töltik azokat, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni tudják

- fűzte hozzá.