Fontos döntések, majd ökumenikus hálaadás a ciklus utolsó parlamenti ülésnapján – Semjén Zsolt képeivel
Szerző: Gondola
2026. március 10. 16:35
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a közösségi oldalán osztott meg képeket a ciklus utolsó parlamenti ülésnapjáról, amelyen fontos döntések születtek, majd ökumenikus hálaadást is tartottak.
A ciklus utolsó parlamenti ülésnapja és az azt követő ökumenikus hálaadás Steinbach Józseffel, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökével és Kiss-Rigó Lászlóval, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökével – írta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a közösségi oldalán megosztott képes beszámolójához.
A ciklus utolsó ülésnapján is fontos döntések születtek, az Országgyűlés határozatban szögezte le, hogy
Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll, és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Ukrajna nem felel meg az uniós tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.
A 18 pontból álló dokumentum emellett több feladatot és iránymutatást is megfogalmaz a kormány számára. A javaslat szerint a magyar kormánynak minden szükséges lépést meg kell tennie az Európai Unió Ukrajnának nyújtott további háborús támogatása ellen, és meg kell akadályoznia, hogy magyar vagy Magyarországnak járó uniós pénzeket Ukrajnába irányítsanak.
A határozat továbbá arra is felszólítja a kormányt, hogy ne támogasson olyan uniós költségvetést, amely szerintük a magyar gazdáknak és a magyar gazdaságnak járó támogatások egy részét Ukrajna kapná meg.
A dokumentum emellett kritikát fogalmaz meg az Európai Unió intézményeinek működésével kapcsolatban is. A határozatot megszavazó képviselők ellenzik az EU katonai szövetséggé alakítására irányuló törekvéseket, és elutasítják azokat a javaslatokat, amelyek megszüntetnék vagy korlátoznák az egyhangú döntéshozatalt az EU-ban, mivel ez sérti a tagállamok jogait és az intézményi egyensúlyt.