Fontos döntések, majd ökumenikus hálaadás a ciklus utolsó parlamenti ülésnapján – Semjén Zsolt képeivel

Szerző: Gondola

2026. március 10. 16:35

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a közösségi oldalán osztott meg képeket a ciklus utolsó parlamenti ülésnapjáról, amelyen fontos döntések születtek, majd ökumenikus hálaadást is tartottak.

A ciklus utolsó parlamenti ülésnapja és az azt követő ökumenikus hálaadás Steinbach Józseffel, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökével és Kiss-Rigó Lászlóval, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökével – írta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a közösségi oldalán megosztott képes beszámolójához.





A ciklus utolsó ülésnapján is fontos döntések születtek, az Országgyűlés határozatban szögezte le, hogy

Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll, és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Ukrajna nem felel meg az uniós tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.



