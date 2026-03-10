Szijjártó Péter Kecskeméten: a közelgő magyar parlamenti választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is kiemelt politikai kérdés

Szerző: Gondola

2026. március 10. 17:37

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy kecskeméti üzleti fórumon arról beszélt, hogy a közelgő magyar parlamenti választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is kiemelt jelentőségű politikai kérdés.

A miniszter szerint az ukrán vezetés számára is fontos lehet, milyen eredmény születik a választáson, mert ez befolyásolhatja a két ország jövőbeli kapcsolatát és Ukrajna európai integrációs törekvéseit.

Szijjártó úgy fogalmazott, hogy ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, akkor Magyarország továbbra sem fog belesodródni a háborúba, nem támogatja Ukrajna katonai jellegű segítését, és nem járul hozzá Ukrajna EU-csatlakozásához sem. Ennek gazdasági és biztonsági következményei is vannak: úgy véli, az ukrán csatlakozás jelentős hatással lenne az uniós támogatások elosztására és a magyar mezőgazdaságra, valamint nagyon komoly biztonsági kockázatokat is felvet.

A miniszter azt állította, hogy Ukrajna abban bízhat, hogy egy esetleges magyarországi politikai változás után kedvezőbb döntések születnének számára, ezért szerinte érdekük lehet a választási folyamat befolyásolása. Úgy fogalmazott, hogy különböző beavatkozási kísérletek történhetnek, amelyek részben nyilvános politikai nyilatkozatok formájában jelennek meg, részben pedig a háttérben zajlanak.

Példaként említette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elhíresült fenyegetőzését Orbán Viktor ukrán katonák általi „felkereséséről”, valamint az energiaellátással kapcsolatos vitákat. Szijjártó szerint az olajszállítások körüli konfliktusok, például az olajvezeték használatának ellehetetlenítése olyan helyzetet teremthet, amely ellátási problémákhoz és magas üzemanyagárakhoz vezethet Magyarországon. A miniszter úgy véli, hogy az ilyen gazdasági nehézségek politikai hatással is járhatnak.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a választás kimenetele nemcsak belpolitikai kérdés, hanem a régió geopolitikai viszonyaira is hatással lehet, ezért nagyon fontos, hogy Magyarország megőrizze saját biztonsági és gazdasági érdekeit a jelenlegi nemzetközi konfliktusok közepette.