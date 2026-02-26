Gulyás Gergely: a Barátság kőolajvezeték működésének újraindítását semmilyen műszaki akadály nem gátolja

Szerző: Gondola

2026. február 26. 13:35

A Barátság kőolajvezeték működésének újraindítását semmilyen műszaki akadály nem gátolja – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

A kormány álláspontja szerint az olajszállítás leállítása politikai döntés következménye, amely tudatos nyomásgyakorlást jelent Magyarország energiabiztonságával szemben.

A miniszter közölte: a rendelkezésre álló adatok alapján a vezetéket nem érte olyan károsodás, amely indokolná a szállítás szüneteltetését. Orbán Viktor miniszterelnök ezért nyílt levélben fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, felszólítva Ukrajnát a kőolajszállítás azonnali helyreállítására, valamint arra, hogy engedjék be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték állapotának vizsgálatára.

A kialakult helyzet miatt a kormány megerősítette a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, és drónrepülési tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Gulyás hangsúlyozta: közvetlen katonai fenyegetés nem áll fenn, ezért Magyarország nem kezdeményezte a NATO 4. cikkelye szerinti egyeztetést, ugyanakkor az ország rendelkezik a szükséges védelmi képességekkel.

A kormány szerint Ukrajna lépése Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélyezteti, miközben az Európai Unió nem a tagállamok érdekeit képviseli. Emiatt Magyarország mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot, amíg az olajszállítás nem áll helyre.

Gulyás Gergely bírálta azokat a brüsszeli javaslatokat is, amelyek szerinte magyar katonák Ukrajnába küldését vetették fel, hangsúlyozva, hogy a kormány ezt elfogadhatatlannak tartja, és továbbra is a békepárti álláspontot képviseli. A kabinet minden érdemi tárgyalásra nyitott, amely hozzájárulhat a helyzet rendezéséhez.

A miniszter kitért arra is, hogy Magyarország energiapolitikájáról a tagállamoknak kell dönteniük, ezért elfogadhatatlannak nevezte az uniós törekvéseket az energiamix meghatározásának korlátozására. Hangsúlyozta: az orosz kőolaj jelenleg gazdaságilag a legkedvezőbb forrás, és az ebből származó bevételek jelentős részét a kormány a rezsicsökkentés fenntartására fordítja.

A Kormányinfón belpolitikai kérdések is szóba kerültek: a kormány elítélte a kampány során tapasztalható politikai erőszakot, reagált a szokásos ellenzéki vitatémákra, valamint jelezte, hogy nem kíván beavatkozni a bankszektor működésébe. Bejelentették továbbá, hogy a pedagógusok egyszeri, 150 ezer forintos juttatást kapnak márciusban.