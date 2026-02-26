Mihálffy Béla: a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen fontos a hit, a nemzeti identitás és a közösségi értékek megőrzése

Szerző: Gondola

2026. február 26. 13:05

Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkárral egyeztetett a Szeged és a Homokhátság térségében megvalósuló egyházi fejlesztésekről.

A politikus hangsúlyozta, hogy a templomok, plébániák és gyülekezeti házak nem csupán vallási épületek, hanem a helyi közösségek működésének és identitásának alapjai.

Kiemelte, hogy a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen fontos a hit, a nemzeti identitás és a közösségi értékek megőrzése. Álláspontja szerint az állami forrásokat nem háborús célokra vagy ideológiai programokra, hanem a magyar családok, helyi közösségek és egyházak támogatására kell fordítani.

Az egyeztetés célja az volt, hogy az egyházi beruházások – például templomfelújítások, közösségi terek korszerűsítése és a hitélet infrastruktúrájának fejlesztése – tovább erősítsék a térség közösségeit.

Mihálffy Béla hangsúlyozta: céljuk, hogy a templomok ne csak történelmi örökséget jelentsenek, hanem a jövőben is stabil közösségi központként működjenek.