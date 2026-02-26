Semjén Zsolt is méltatta a IV. Károlyról megjelent emlékkönyvet

Szerző: Gondola

2026. február 26. 15:06

Bemutatták a IV. Károly Emlékkönyv című tudományos igényű, reprezentatív kiadványt Budapesten, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is ünnepi beszédet mondott.

Bemutatták a IV. Károly Emlékkönyv című tudományos igényű, reprezentatív kiadványt Budapesten. A kötet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. gondozásában jelent meg, és a tervek szerint a nyomtatott változat mellett később digitális formában is elérhető lesz az olvasók számára.

Az ünnepélyes könyvbemutatón Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke hangsúlyozta: IV. Károly személye történelmi korszakhatárt jelképez, hiszen uralkodása egyszerre kapcsolódik a letűnt monarchikus világhoz és azokhoz a máig ható politikai és történelmi kérdésekhez, amelyek Közép- és Kelet-Európa helyzetét is meghatározzák. Példaként említette a trianoni békeszerződés következményeit és a térség rendezetlen történelmi problémáit.

Semjén Zsolt kiemelte: IV. Károly volt az a Habsburg uralkodó, akit a magyar nemzet már trónra lépésekor fenntartások nélkül fogadott el királyának. Megfogalmazása szerint az uralkodó leginkább „a béke embereként” jellemezhető, aki még az első világháború legsúlyosabb időszakában is a konfliktus lezárását és a békés rendezést kereste. Hozzátette: amennyiben békeidőben uralkodhatott volna, történelmi megítélése minden bizonnyal jelentős szociális reformerként alakult volna.

A kötet főszerkesztője Bódvai András, az emlékkönyv előszavát pedig Erdő Péter jegyzi. A kiadvány a magyar történelem meghatározó személyiségeit bemutató emlékkönyvsorozat részeként jelent meg, tudományos tanulmányokon és történeti elemzéseken keresztül mutatva be IV. Károly életútját, politikai szerepvállalását és történelmi örökségét.

A kötetben helyet kapott Semjén Zsolt Két megemlékezés IV. Károlyról a Magyar Országgyűlésben című írása is, amely parlamenti beszédek alapján idézi fel az uralkodó történelmi jelentőségét és a magyar államisághoz fűződő kapcsolatát. Az emlékkönyv célja, hogy hozzájáruljon IV. Károly személyének és korszakának árnyaltabb történeti megértéséhez, valamint a magyar történelmi emlékezet gazdagításához.