Donald Trump bejelentette: hamarosan véget érhet az iráni konfliktus

Szerző: Gondola

2026. március 23. 20:37

Donald Trump szerint már majdnem meg is egyeztek Iránnal a háború lezárásáról, még az amerikai tárgyalópartnereket is megnevezte. Irán mindent tagad, a piacok bizakodóak.

Donald Trump egy floridai repülőtéri interjújában arról beszélt , hogy az Egyesült Államok és Irán között jelentős közeledés történt egy esetleges megállapodás irányába, és akár már rövidesen folytatódhatnak is a tárgyalások. Szerinte több pontban is egyetértés született, és Irán elfogadhatja, hogy nem törekszik nukleáris fegyverekre. Céldátumként egy hírszerzési információkra hivatkozó izraeli forrás április 9-ét jelölte meg. Elmondása szerint az egyeztetéseket Steve Witkoff és Jared Kushner vezette, de az iráni fél konkrét képviselőjét nem nevezte meg. Trump ugyanakkor figyelmeztetett: ha nem lesz megállapodás, az USA folytathatja a katonai akciókat. A lehetséges egyezséget pozitív lépésnek nevezte, és úgy véli, Izrael is támogatná. Ugyanakkor elismerte, hogy nincs garancia a megállapodásra. Irán hivatalosan tagadja, hogy bármilyen tárgyalás zajlana az Egyesült Államokkal, ami kétségeket vet fel Trump állításainak hitelességével kapcsolatban.

A bejelentésre csökkentek az olajárak, miközben a főbb részvényindexek emelkedtek, a hír tehát jelentős reakciókat váltott ki a nemzetközi pénzpiacokon.

Amint azt Trump korábban a Truth Social oldalán kifejtette: a halasztás feltétele, hogy a tárgyalások folytatódjanak és sikeresek legyenek, ugyanakkor Washington továbbra is nyomást gyakorol Teheránra, különösen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros megnyitása érdekében.

Az amerikai stratégia több célra épül: Irán rakéta- és katonai képességeinek jelentős visszaszorítására, a védelmi ipar gyengítésére, valamint arra, hogy megakadályozzák az ország nukleáris fegyverhez jutását. Emellett fontos cél a közel-keleti szövetségesek védelme és a térség stabilitásának fenntartása. Trump ugyanakkor jelezte, hogy a szoros biztonságának fenntartását részben más – főként európai – országokra bízná.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok katonai jelenlétét is növeli a térségben: több ezer fős tengerészgyalogos egységet vezényelnek a Közel-Keletre, és felmerült az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-sziget elfoglalása vagy megsemmisítése. Ez a sziget az iráni olajkivitel döntő részének központja, így egy ellene irányuló támadás súlyos gazdasági következményekkel járna Irán számára, ugyanakkor a globális olajpiacot is megrázná.

Irán válaszul közölte, hogy a Hormuzi-szoros alapvetően nyitva marad, de fenntartja a jogot az áthaladás korlátozására, és figyelmeztetett: egy esetleges amerikai támadás esetén válaszcsapásokat mérhet a térségben található, amerikai vagy izraeli érdekeltségű infrastruktúrákra.

A szakértők szerint a helyzet rendkívül összetett és kockázatos. Egyrészt az Egyesült Államok katonai céljai nehezen megvalósíthatók és súlyos következményekkel járhatnak, másrészt a Hormuzi-szoros esetleges lezárása globális energiaválságot idézhet elő, hiszen a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át. Emellett a konfliktus mögött mély, évtizedek óta fennálló politikai, vallási és geopolitikai ellentétek húzódnak, amelyek gyors megoldása nem várható.

A helyzet jelenleg fokozottan feszült és bizonytalan: miközben diplomáciai tárgyalások zajlanak, a katonai eszkaláció veszélye továbbra is fennáll, és a konfliktus kimenetele komoly hatással lehet a globális gazdaságra és a nemzetközi biztonságra.

Az eredeti bejegyzés itt megtekinthető: