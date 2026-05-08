Együtt jelent meg a Nemzeti Választási Irodában Szijjártó Péter, Lázár János és Kocsis Máté

2026. május 8. 13:06

Szijjártó Péter, Lázár János és Kocsis Máté mint listáról parlamenti mandátumhoz jutott politikusok vették át megbízólevelüket pénteken. Fideszes képviselőként folytatják a törvényhozást. A megbízólevelek átadásával az országos listás eredmény jogerőre emelkedéséig kellett várni.

Az Index beszámolója szerint az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően ma - péntek - délelőtt azok a listáról törvényhozói mandátumhoz jutott közéletiek is átvették megbízólevelüket, akik nem vettek részt az Országházban tartott, hétfői eseményen.

A Nemzeti Választási Irodában megjelent többek között három fideszes politikus: Szijjártó Péter, Lázár János és Kocsis Máté.

Még május 4-én, hétfőn délelőtt – ünnepélyesen, a Parlament Kupolacsarnokában – adták át az országos listán mandátumot nyert politikusoknak a megbízóleveleiket.

Szijjártó Péter külügyminiszterként, Lázár János a közlekedési tárca vezetőjeként, Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetőjeként működött az elmúlt években.

Az április 12-i választáson a Tisza Párt 45 listás és 96 egyéni - összesen 141 - mandátumot, a Fidesz–KDNP 42 listás és 10 egyéni - összeadva 52 - mandátumot, a Mi Hazánk Mozgalom 6 listás mandátumot nyert. A megbízólevelek átadásával az országos listás eredmény jogerőre emelkedéséig kellett várni.

Sasvári Róbert László, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke az országházi szónoklatában

felemelő pillanatnak nevezte a megbízólevelek átadását, amely a demokratikus akarat megnyilvánulásának méltó lezárása.

A megbízólevél jelképezi a felhatalmazást arra, hogy a nemzet szolgálatába álljanak – fogalmazott a bizottsági elnök. Ő Nagy Attilával, a Nemzeti Választási Iroda elnökével nyújtoota át a megbízóleveleket a politikusoknak.

Az Országházban a listás képviselők többsége – köztük a Tisza-kabinet leendő minisztereivel – átvette megbízólevelét. Több politikus viszont pénteken, a Nemzeti Választási Irodában kapta meg a törvényhozáshoz szükséges dokumentumot - rögzíti az Index beszámoljója.

