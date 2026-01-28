Elhunyt Salvatore Basile, a Bud Spencer-Terence Hill-filmek kedvelt rosszfiúja

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 28. 12:37

Meghalt 85 éves korában Salvatore Basile olasz-kolumbiai színész, forgatókönyvíró és rendező, a Bud Spencer-Terence Hill-filmek egyik visszatérő mellékszereplője - jelentette be hétfőn Cartagena polgármestere, Dumek Turbay.

A művész az otthonában hunyt el. Halálhírét később fia, Gerónimo Basile is megerősítette a sajtónak, hozzátéve: édesapjánál tavaly decemberben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak.

Spagettiwesterntől a drámáig - egy sokoldalú filmes pálya

A Salvo néven is ismert Basile 1940. május 18-án született Nápolyban. Pályája során több műfajban és a filmkészítés számos területén dolgozott: volt színész, segédrendező, producer és kulturális tudósító is. Feltűnt Sergio Leone Volt egyszer egy Vadnyugat című filmjében – amelyben segédrendezőként is közreműködött –, valamint olyan alkotásokban, mint az 1980-as Cannibal Holocaust, illetve a Gabriel García Márquez regényéből készült, Mike Newell által rendezett Szerelem a kolera idején.

Salvatore Basile, a Bud Spencer-Terence Hill-filmek kedvelt rosszfiúja

Magyarországon elsősorban a Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével készült filmekből ismerhette meg a közönség. Ezekben gyakran a páros ellenfeleként tűnt fel; legismertebb alakítása Frisco Joe gengszter szerepe volt a Sergio Corbucci rendezte Kincs, ami nincs című filmben. Összesen nyolc Bud Spencer-Terence Hill-produkcióban szerepelt: Morcos misszionáriusok, A zsoldoskatona, És megint dühbe jövünk, Seriff és az idegenek, Aranyeső Yuccában, Kincs, ami nincs, Banán Joe, valamint a Bombajó bokszoló.

Cartagena és a kolumbiai filmes karrier

Basile 1968-ban érkezett Cartagenába hivatásával kapcsolatos ügyek miatt, és végül ott telepedett le. Az El Colombiano beszámolója szerint ekkor a Gillo Pontecorvo által rendezett, Marlon Brando főszereplésével készült Tűz! - Queimada lázadói című filmen dolgozott produkciós asszisztensként. A forgatáson ismerkedett meg későbbi feleségével, Jacqueline María Lemaitre-rel.

A Karib-térségben építette tovább filmes és televíziós karrierjét. Pályafutásának egyik legfontosabb állomása a Sergio Cabrera rendezte, 1993-as Csigastratégia című film volt, amelyben Salvo Matatigres szerepét alakította, és producerként is közreműködött. Az alkotás díjat nyert a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, és a kolumbiai filmművészet egyik legjelentősebb művének tartják.

Egy olasz, aki cartagenai lett

A kamerák mögött is aktív maradt: produkciós céget vezetett, kulturális tudósítóként dolgozott, és több mint húsz éven át tagja volt a Cartagena Nemzetközi Filmfesztivál (FICCI) igazgatótanácsának. Cartagena polgármestere felidézte:

Basile egyszer úgy fogalmazott, hogy ez az a város, „ahol meg fog halni, és ahol el fogják temetni mangómaggal a lábai között”.

A városvezető szerint a színész „a leginkább cartagenainak tűnő olasz volt mind közül”. Salvatore Basile halálával nemcsak a Bud Spencer-Terence Hill-filmek rajongói, hanem az olasz és a kolumbiai filmművészet is egy sokoldalú alkotót veszített el.

Főkép: Salvatore Basile a gengszter Frisco szerepében a Kincs, ami nincs Bud Spencer-Terence Hill-filmben.