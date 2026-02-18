Szabadságharc, 500 forintos és híd a Dunán, de ki tud többet II. Rákóczi Ferencről? - Elindult a Nagy Diák Rákóczi-teszt

Szerző: Gondola

2026. február 18. 13:07

Elindult a Nagy Diák Rákóczi-teszt II. Rákóczi Ferenc születésének 350. születésnapja alkalmából.

Nagy Diák Rákóczi-teszt néven online játékot indított a DUE médiahálózat az MTVA partnerségében. Az edukatív teszt igyekszik minél több tudást átadni a résztvevőknek a fejedelem életéről, műveiről, a Habsburgok elleni szabadságharcról, és általában a kor történelméről.

II. Rákóczi Ferenc állandóan jelen van az életünkben, elég, ha csak a róla elnevezett közterületekre vagy az arcképét viselő 500 forintos bankjegyre gondolunk. De vajon mennyit tudunk a kiváló vezérről, fejedelemről és szabadságharcosról? A DUE Médiahálózat és az MTVA most elindított edukatív tesztje arra hivatott, hogy játékos formában minél több tudást átadjon II. Rákóczi Ferencről, egyben visszajelzést adjon ismereteinkről. A Nagy Diák Rákóczi-teszt többek közt olyan kérdéseket tartalmaz, hogy melyik városban született és melyik országban halt meg II. Rákóczi Ferenc, melyik művét írta Rákóczi latin nyelven, melyik településen állította fel Rákóczi az egyik első lőpormalmot, és melyik Habsburg uralkodó volt hatalmon a Rákóczi-szabadságharc kezdetén?

A háromfordulós vetélkedőbe 14 és 20 év közötti fiatalok kapcsolódhatnak be, de a játékot bárki kitöltheti. A verseny első fordulója 2026. március 15-ig érhető el a www.nagydiaktesztek.hu/rakocziteszt oldalon.

Az itt legjobb eredményt elért 1.000 játékos meghívást kap a 2026. március 19-én tartandó online középdöntőbe, ahonnan a március 27-i döntőbe jutó legsikeresebb 10 diák között dől el az értékes nyeremények sorsa. A szervezők utalmazzák a legtöbb kitöltést adó iskolát is - a legjobban teljesítő intézmény 150 000 Ft díjban részesül.

A finálé napra pontosan II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján zajlik majd az UP Rendezvénytérben, ahol gazdára talál a dobogósok fődíja, azaz egy isztambuli utazás, egy erdélyi körút vagy egy hétvége a sátoraljaújhelyi Rákóczi Hotelben.