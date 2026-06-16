Erkélyjelenet

Szerző: Gondola

2026. június 16. 09:04

Egy mókamester azt is élvezi, ha szidalmazzák. A fontos az, hogy minél erősebb szenvedélyeket keltsen, Ez erőt ad neki.

Jól szórakozott a mókamester a komornyikjaival. Kincsesbánya a lélekbúvárok számára az a videó, amely egy EU-tagállam fővárosában készült a napokban. A felvétel tankönyvbe illően bemutatja, amint egy mókamester feltölti magát az őt szidalmazók indulataiból.

Tudni kell: a mókamester az érzelmekre szomjazik.

Az érdektelen számára, hogy pozitív vagy negatív indulatokat kelt,

az őrá áradó düh vagy a bálványozás hevessége a fontos.

Ez az, ami feltölti további élvezeteire.

Az „oktatóvideó” egy erkélyjelenetet ábrázol.

A mester kijön irodájából, hogy szemrevételezze a személye ellen tiltakozó tömeget. Lent a járdán rendőrsorfal állja el a bejárati ajtót, így a szereplő tudja, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti, teljes biztonságban van. Tudniillik nem balga, nagyon is észnél van, ha testi épségéről van szó.

Gúnyos mosolyra görbíti a száját.

A tömeg hangoskodik, sértő odakiabálásokkal él, a mester ezt élvezi. De kevés neki, mert lelke az extrém indulatkitörésekből él, ezek adják neki az alkotóerőt. Az elfojtott düh, még ha érzékelhető is, nem elegendő.

Serkentés kell. S ehhez bőven van fantáziája egy mókamesternek.

Kezébe vesz az erkélyen álló nemzeti zászlót, és lengetni kezdi.

Nem kell több: a harag elhatalmasodik a tömegen, és kórusban kezdik ismételgetni a szidalmat. A látvány ugyanis annyira természetellenes, mintha egy hal próbálna biciklire pattanni. Tudja ezt a mester is, épp ezért él az ötlettel.

És kihívja az erkélyre komornyikjait is, legyen kikkel összekacagnia.

Szemmel látható, ahogy fokozatosan töltődik fel. Ahogy az élvezet elborítja sziporkázó elméjét. Ahogy a habosodó gyönyör elönti ábrázatát. Eléri célját. Megtelik. Kielégül.

Komornyikjait félretaszigálva utat tör irodaajtaja mögé.

Győztes. Sikerült kifejeznie az ellene tiltakozóknak, hogy bölcsődéseknek veszi őket.

Hogy sebezhetetlen velük szemben. Ő van fönt.

A dolog eltúlzott humora azonban az ő tudatalattijában is gebeszkedik.

Levelet körmöl, amelyben lódít a tiltakozók számát illetően. Nincs ebben meglepő: a szekemberek körében járja: egy mókamester akkor is lódít, amikor az igazság jobb poén lenne. Fenyegetőzik, majd áhítatosan szeretetbirodalomról hablatyol.

Még egyszer füllent: utólag felvételt készíttet, melyen kezével szívet mutat a „tömegnek”. A felvételen látszik: már üres az utca. A senkinek mutat szívet utólag.

Nem veszi észre – ez már árulkodó jel állapotáról.

Bohókás habitusát tökéletesen kifejezte, immár sokadszor.

Ennek azonban nincs jelentősége. Marad a magasban.

Hasznos lelkesültjeinek tömege ugyanis ott tartja, emeli

– ki tudja meddig.

Érdemes-e még szórakoztató felvonulást szervezni irodája el?. Ha újólag kavagásra akarjuk serkenteni, föl akarjuk tölteni energiával, akkor igen.

Igaz- egy mókamester a nagy hahotázástól előbb vagy utóbb önmagától kipukkad.

Noha ennek előjelei egyébként már látszanak, ez még sokára fog bekövetkezni.

Főkép: Archív felvétel - MTI/Mihádák Zoltán

