Az igazi európaiságot ma az ellenállás nemzete képviseli

Szerző: Molnár Pál

2026. március 18. 11:36

Roberta Metsola szerint az Európai Érdemrendet azok kapják, akik "jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához és védelméhez". Ez az a pont, ahol Ionesco megfordul a sírjában.

Zelenszkij nem az európai civilizáció része, azon kívül áll – rögzítette Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

"Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön" - fogalmazott Zelenszkij.

Aki annak idején komikusként állítólag tehetséges volt, ma politikusként egyértelműen ripacs.

Valószínűleg Ionesco abszurd színházában sem kapna szerepet. Jelentős részben azért nem, mert Ionesco abszurd színháza a normalitást jelentené ma, ha megfigyeljük, hogy az Európai Bizottság mit csinál. Ezt az abszurditást már Ionesco sem tudná elviselni.

Gondoljunk csak bele.

Egy, az Európai Unión kívüli állam vezetője - miközben szeretné az EU-n belülre manőverezné magát és kompániáját - halálos fenyegetést küld egy, az Európai Unión belüli 1100 éves ország vezetőjének.

Ilyet ma már Afrikában sem csinálnak.

Zelenszkij ezzel Afrikában is szalonképtelenné vált.

És mit lép erre az Európai Unió szélsőséges vezetősége? Magas kitüntetést ad az Afrikában is szalonképtelenné vált figurának. „Jól csináltad, öcsi, csak így tovább!” – ezt közölte Brüsszel a halálos fenyegetővel.

Ne mondjuk ki a nevét annak az egykori német politikusnak, aki a XX. század első felében hasonló stílusban állt bosszút az úgynevezett „Versailles-washingtoni békerendszer” abszurditásán. Ne mondjuk ki a nevét, noha ez a történelmi szörnyeteg jut eszünkbe az ukrajnai elnök politikai stílusáról.

Hogyan is fogalmazott Gulyás Gergely: Zelenszkij nem az európai civilizáció része, azon kívül áll.

Ez önmagában is nagy kihívás, minthogy Zelenszkij egy szomszédos állam– lejárt szavatosságú – vezetője.

És sajnos: az európai civilizáción kívül állnak az Európai Unió és az Európai Parlament mai vezető is.

Nézzük csak: az Európai Bizottság elnöke, Leyen asszony csókos rajongója Zelenszkijnek. És kontinensünkre nézve hatalmas csapás: az Európai Parlamentnek is hasonló habitusú elnöke van: Roberta Metsola. Ez utóbbi figura szerint az Európai Érdemrendet azok kapják, akik "jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához és védelméhez".

Ez az a pont, ahol Ionesco megfordul a sírjában.

Rajta is túltettek. Ezt az idiotizmust ugyanis ő sem engedte volna be egyik abszurd drámájába sem.

Ki is ez a Roberta Metsola?

Roberta Metsola 125 alkalommal elmulasztotta bejelenteni, hogy ajándékot kapott – buktatta le az egyébként liberális sajtó a szélsőséges politikust 2023-ban. Bűncselekményt ezzel a előírássértéssel nem követett el. Erkölcsileg azonban megsemmisült. Ennek ellenére a következő kurzusban is az Európai Parlament elnöke maradhatott – ezzel az Európai Parlament etikai lenullázottságát is érzékeltette.

Mondani sem kell: Zelenszkij ettől a bukott figurától is büszkén veszi át az „érdem”-rendet…

Mi, magyarok közép-európainak érezzük és valljuk magunkat. Nem kelet-európainak, és sajnos immár nem is feltétlenül nyugat-európainak – ugyanis a nyugatot ma az előbb bemutatott lezüllöttek jelenítik meg. A hatalmas európai adóbefizetésekkel, és az azokból táplált lakájmédiával a hátuk mögött.

Költséges ma az igazi európaiságot képviselni ezen a kontinensen. Mi azonban – ahogy annak idején, a tatárjárás szörnyű napjaiban IV. Béla megfogalmazta – az ellenállás nemzete vagyunk.

Ha szeretnénk, valószínűleg akkor sem tudnánk más isteni küldetést választani.

