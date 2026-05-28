Harmadik éve a TikTok Kína legértékesebb márkája, tovább erősödnek a kínai techóriások

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 28. 09:05

Immár harmadik egymást követő évben végzett az első helyen a TikTok és kínai testvérplatformja, a Douyin a Brand Finance China 500 rangsorában. A közösségi platform márkaértéke egy év alatt 45 százalékkal emelkedett.

A Brand Finance legfrissebb összesítése szerint a TikTok/Douyin márkaértéke elérte a 153,5 milliárd dollárt, amellyel továbbra is toronymagasan vezeti a kínai márkák listáját.

Stabil élmezőny a kínai gazdaságban

Nem változott a második és a negyedik helyezett sorrendje sem. A második helyen továbbra is a State Grid Corporation of China áll, amelynek márkaértéke 20 százalékkal, 102,4 milliárd dollárra nőtt.

A harmadik helyet az Industrial and Commercial Bank of China őrizte meg, miután márkaértéke 15 százalékkal 90,9 milliárd dollárra emelkedett.

A negyedik helyen a China Construction Bank szerepel, bár a pénzintézet márkaértéke 1,5 százalékkal csökkent, így 77,2 milliárd dollárra mérséklődött.

Az ötödik helyre a Bank of China lépett előre 70,8 milliárd dolláros márkaértékkel, miközben az Agricultural Bank of China visszacsúszott a hatodik helyre.

Erősödnek a kínai technológiai vállalatok

A Tencent internetes óriásvállalat 18,3 százalékos növekedéssel 52,1 milliárd dolláros márkaértéket ért el, amellyel a tavalyi kilencedik helyről a nyolcadikra lépett előre.

A China Mobile eközben a kilencedik helyre csúszott vissza, bár márkaértéke így is 5,2 százalékkal nőtt.

A Ping An biztosítási márka megtartotta tizedik helyét 48,8 milliárd dolláros értékkel.

A BYD a legerősebb kínai autómárka

A jelentés szerint Kína száz legértékesebb márkájának összesített értéke 8 százalékkal, 2130 milliárd dollárra emelkedett.

A banki szektor továbbra is meghatározó szereplő: a Top 100-ban szereplő 64 bank együttes márkaértéke 473,4 milliárd dollárra nőtt.

Az autóipar is jelentős bővülést mutatott. A listán szereplő 30 autógyártó összesített márkaértéke 10 százalékkal emelkedett, 54,6 milliárd dollárra.

A legértékesebb kínai autómárka továbbra is a BYD, amelynek márkaértéke 23 százalékkal, 17,3 milliárd dollárra nőtt.

Az elektronikai és félvezetőipar szintén erős évet zárt: a szektor összesített márkaértéke 16 százalékkal, 184 milliárd dollárra bővült.