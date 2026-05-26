Német gyermeksegítő szervezet szóvivője: erősödik az iszlám radikalizáció a német iskolákban és a fiatalok körében

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 26. 16:36

A német Die Arche keresztény gyermeksegítő szervezet szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy

az integráció hiánya miatt egyre erősebben jelenik meg az iszlám radikalizáció a gyermekek és fiatalok körében, miközben a jelenség az iskolákban is egyre komolyabb problémát okoz.

Wolfgang Büscher, a Die Arche szóvivője a Pro német keresztény magazinnak adott interjúban úgy fogalmazott: a politikai iszlám mára komoly veszélyt jelent Németország számára, és az elmúlt években a probléma jelentősen súlyosbodott. Szerinte a Szíriából, a palesztin területekről és Irakból érkező menekültek növekvő számával olyan családok is érkeztek, amelyekben radikális iszlamista nézetek vannak jelen, és ennek hatása a fiatal generációknál is egyre inkább érzékelhető.

A szóvivő szerint mindez nemcsak a Die Arche intézményeiben, hanem a német iskolákban is látható. Büscher „vallási alapú zaklatásról” beszélt, és hangsúlyozta: ez nem csupán berlini probléma, hanem valamennyi nagy német várost érintheti, különösen az úgynevezett problémás iskolákban.

A Die Arche saját közlése szerint országszerte több mint 35 helyszínen mintegy 9000 gyermeket és fiatalt támogat, többek között tanulási segítséggel, szociális programokkal és közösségi foglalkozásokkal. A fiatalok integrációjának nehézségei miatt kénytelenek voltak növelni a szervezet személyi állományát, miközben női munkatársaik esetenként arról számoltak be, hogy iszlamista háttérrel rendelkező fiatalok részéről nehezen fogadják el őket.

Büscher szerint a probléma egyik oka, hogy a migrációs háttérrel rendelkező gyermekek sokszor a társadalom többi részétől elkülönülve tanulnak, így az integráció helyett zárt közegek alakulnak ki, amelyekben akár radikális iszlám közösségek is megerősödhetnek.

„Mindenki szolidáris a menekültekkel, de senki sem akarja őket a közelében”

– fogalmazott az interjúban.

A szóvivő arról is beszélt, hogy például Berlin-Hellersdorfban a Die Arche több fiatalja hétvégenként Korán-iskolákba jár, amelyek radikalizálhatják őket. Ezzel összefüggésben az iszlám kizárólagossági igényéről, szexizmusról, antiszemitizmusról és Nyugat-ellenes szemléletről beszélt mint problémás jelenségekről.

A szervezet saját intézményeiben ennek ellensúlyozására német nyelvhasználatot ír elő kötelezően, és nyíltan beszél a keresztény hitről is a fiatalokkal. „Keresztény intézményként világos értékrendet képviselünk” – fogalmazott Büscher.

A szóvivő a médiát is bírálta, mert szerinte a német nyilvánosságban az iszlám aránytalanul nagy figyelmet kap, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatal muszlimok magabiztosabban és erőteljesebben lépjenek fel identitásuk védelmében.

„A fiataljaink gyakran két dolgot mondanak, amikor azt kérdezem, mitől félnek: apától és Allahtól”

– idézte tapasztalatait Büscher, aki szerint sok gyermek otthon is erős nyomás alatt él. Emiatt a politikától határozottabb fellépést sürgetett az iszlám radikalizációval szemben, és úgy fogalmazott: „mini-iszlamisták” nőnek fel Németországban, miközben a politika szerinte nem talál megfelelő választ a problémára.

A téma Németországban korábban is nagy visszhangot váltott ki. Tavaly egy berlini, homoszexuális tanár esete került reflektorfénybe, miután azt állította, hogy muszlim családokból származó diákok részéről sértések és zaklatás érték. Az ügyet a berlini oktatási szenátor elé is vitte, az eset nyomán pedig külön tanulmány készül a vallási alapú konfliktusok iskolai jelenlétéről.