Vörös hőségriasztást rendeltek el Rómában, több olasz városban leállhat a szabadtéri munka

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 28. 08:07

A legmagasabb fokozatú, vörös színű hőségriasztást rendelte el az olasz egészségügyi minisztérium Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli meleg miatt.

Az előrejelzések szerint Rómában csütörtökön 32 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet, azonban a magas páratartalom miatt az érzékelt hőség ennél jóval magasabb lehet.

Az olasz egészségügyi tárca az idei évben először adott ki hőségriasztást, rögtön a legmagasabb fokozatot elrendelve négy nagyvárosban. Emellett további tizennégy olasz településen közepes fokozatú figyelmeztetés van érvényben.

Felfüggeszthetik a szabadtéri munkát

A minisztérium arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban a gyerekek, az idősek és a betegek lehetőleg ne tartózkodjanak a napon.

A hatóságok azt is javasolják, hogy déli tizenkét óra és délután négy óra között függesszék fel a szabadtéri munkavégzést.

Róma polgármestere közölte: a város szociális hálózata fokozott segítséget nyújt a hajléktalan emberek számára a hőhullám idején.

Rekordközeli meleg az Alpok közelében is

Firenzében már kedden 35,6 Celsius-fokot mértek, majd szerdán enyhe lehűlés következett. Az előrejelzések szerint azonban ismét emelkedik a hőmérséklet, péntekre pedig 30 fok körüli érték várható.

Szokatlanul magas hőmérsékletet mértek az alpesi Bolzano városában is, ahol májusban 1956 óta nem tapasztaltak ilyen meleget. A hőmérő higanyszála meghaladta a 36 Celsius-fokot.

A Vatikánban is rosszul lett egy idős férfi

A rendkívüli hőség a Vatikánban is éreztette hatását. A római Szent Péter téren tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett és összeesett a tűző napsütésben.

XIV. Leó pápa a helyszínen letérdelt a férfi mellé, miközben a vatikáni személyzet segítséget nyújtott neki.