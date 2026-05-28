Így írhatják át a képviselői fizetéseket és juttatásokat: jelentős csökkentés jöhet
Drasztikus változás jöhet az országgyűlési képviselők fizetésében és juttatási rendszerében. A Tisza Párt által benyújtott törvényjavaslat nemcsak az alapilletményeket csökkentené jelentősen, hanem a különböző parlamenti tisztségekhez kapcsolódó pótlékokat és támogatásokat is átírná.
Több mint 800 ezer forinttal csökkenhet a képviselői alapfizetés
A tervezet szerint az országgyűlési képviselők alapfizetésének számításánál a jelenlegi háromszoros szorzó helyett az előző évi átlagkereset 1,8-szorosát vennék alapul. Ennek következtében a jelenlegi bruttó 2 182 488 forintos tiszteletdíj bruttó 1 309 493 forintra csökkenne.
Ennyit kereshetnek a parlamenti vezetők az új szabályok szerint
A törvényjavaslat a parlamenti vezetők és tisztségviselők fizetését is jelentősen érintené. A tervezet alapján a következő összegek változhatnak:
- Az Országgyűlés elnöke: bruttó 5 892 718 forint helyett bruttó 3 810 624 forintot kereshetne;
- Az Országgyűlés alelnökei: bruttó 4 364 976 forint helyett bruttó 3 142 783 forintot kapnának;
- A frakcióvezetők: bruttó 4 364 976 forintról bruttó 3 470 156 forintra számíthatnának;
- A frakcióvezető-helyettesek: bruttó 3 710 230 forint helyett bruttó 3 142 783 forintot kereshetnének;
- A parlamenti jegyzők: bruttó 3 710 230 forintról bruttó 2 880 884 forintra csökkenő fizetést kapnának;
- A parlamenti bizottságok alelnökei: szintén bruttó 2 880 884 forintra lennének jogosultak;
- A parlamenti bizottságok elnökei: a jelenlegi bruttó 3 273 732 forint helyett bruttó 3 142 783 forintot kereshetnének.
A juttatások rendszerét is teljesen átírnák
A fizetések mellett a képviselői juttatásokat is jelentősen csökkentenék.
- A lakhatási támogatás havi kerete 763 ezer forintról 523 ezer forintra csökkenne;
- az irodabérletre fordítható összeg 2,2 millió forintról 1,05 millió forintra esne vissza;
- az alkalmazotti bérkeret 7,2 millió forintról 5 millió forintra mérséklődne;
- megszűnne a mobiltelefon-költségtérítés;
- eltörölnék a budapesti képviselők havi 2500 kilométeres üzemanyag-támogatását is.
A tervezet szerint a képviselők továbbra is kapnának szolgálati telefont és mobil-előfizetést, azonban annak költségét már levonnák a tiszteletdíjukból.
A pártok nem kaphatják meg a fel nem használt összegeket
A módosítás megszüntetné azt a 2022-ben bevezetett szabályozást is, amely lehetővé tette, hogy a képviselők és parlamenti frakciók a fel nem használt támogatásaikat pártjuknak utalják át.
A Tisza Párt szerint ez a rendszer nem volt átlátható, mert a parlamenti működésre szánt közpénzek közvetlenül pártpolitikai célokra kerülhettek.
A javaslat értelmében a jövőben ezek az összegek visszakerülnének a központi költségvetésbe.
Már júliustól életbe léphetnek a változások
Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, az új fizetések és juttatások már a júliusi kifizetéseknél érvénybe léphetnek.
A Fidesz-KDNP frakció közölte: támogatják azokat a költségcsökkentési intézkedéseket, amelyek nem veszélyeztetik az országgyűlési munka színvonalát, ezért megszavazzák a Tisza Párt indítványát.