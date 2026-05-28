Történelmet írt a Crystal Palace: megnyerte a Konferencia-ligát a londoni klub

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 28. 09:37

Története első európai kupasikerét aratta a Crystal Palace, amely a Konferencia-liga döntőjében 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót Lipcsében.

A londoni csapat számára klubtörténeti jelentőségű győzelmet Jean-Philippe Mateta gólja hozta meg a második félidő elején. A Crystal Palace ezzel kivívta a jogot arra is, hogy a következő idényben az Európa-ligában induljon.

A találkozó egyben Oliver Glasner búcsúmérkőzése volt a Palace kispadján. Az osztrák szakember korábban az Eintrachttal Európa-ligát is nyert, most pedig újabb nemzetközi trófeával zárta londoni időszakát.

Mateta döntötte el a finálét

Az első félidő kevés komoly helyzetet hozott, a csapatok óvatosan futballoztak. A legnagyobb lehetőség a ráadás perceiben adódott a Crystal Palace előtt, de Mitchell közeli fejese elkerülte a kaput.

A fordulás után azonban gyorsan megtört a gólcsend. Az 51. percben Adam Wharton távoli lövését még védte Batalla, a kipattanóra azonban Jean-Philippe Mateta érkezett, aki közelről az üres kapuba passzolta a labdát.

A Palace ezt követően közel állt az előny megduplázásához is, a londoniak azonban újabb gólt már nem szereztek.

Nem bírt az angolokkal a Rayo Vallecano

A spanyol együttes a hajrában próbált nyomást helyezni ellenfelére, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani Dean Henderson kapuja előtt.

A Crystal Palace szurkolói a mérkőzés nagy részében végig énekelve buzdították csapatukat, amely fegyelmezett védekezéssel őrizte meg minimális előnyét.

A londoni klub a West Ham United és a Chelsea után a Konferencia-liga történetének harmadik londoni győztese lett.

Az angol klubok uralhatják Európát

Az angol csapatok számára különösen sikeres lehet az idei európai kupaszezon. Az Aston Villa már megnyerte az Európa-ligát, míg az Arsenal szombaton Budapesten, a Puskás Arénában lép pályára a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája döntőjében.