Július 4-én népszavazást tartanak Szlovákiában, dönthetnek a volt kormányfők juttatásairól is

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 27. 16:08

Jóváhagyta a szlovák kormány a júliusra tervezett népszavazás előkészületi menetrendjét. A referendumon a választók többek között a volt miniszterelnökök élethosszig járó juttatásairól és a különleges ügyészség visszaállításáról mondhatnak véleményt.

A döntést a kabinet a Kassa közelében található Enyickén (Haniska) tartott kihelyezett ülésén hozta meg szerdán.

Szlovákia történetének tizedik népszavazását július 4-én rendezik meg. A referendumot kezdeményező petíciót a parlamenten kívüli Demokraták (Demokrati) párt indította el, amelyet Jaroslav Nad korábbi védelmi miniszter vezet.

Két kérdésben dönthetnek a választók

A szavazók két kérdésre adhatnak választ. Az egyik arról szól, megszüntessék-e a korábbi kormányfők számára biztosított élethosszig tartó juttatásokat.

A másik kérdés a korábban megszüntetett különleges ügyészség újbóli létrehozására vonatkozik.

Az eredeti kezdeményezés szerint egy harmadik kérdés is szerepelt volna a referendumon: az aktuális választási ciklus lerövidítése. Ezt azonban Peter Pellegrini államfő alkotmányellenesnek minősítette, ezért lekerült a népszavazási kérdések közül.

Kevés érvényes referendum volt Szlovákiában

Az önálló Szlovákia történetében eddig kilenc népszavazást tartottak. Legutóbb 2023-ban rendeztek referendumot az alkotmány módosításáról.

Az eddigi népszavazások közül mindössze egy bizonyult érvényesnek: a 2003-as európai uniós csatlakozásról szóló referendum, amelyen a választásra jogosultak 52 százaléka vett részt.

A szlovák szabályozás szerint egy népszavazás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele leadja érvényes szavazatát.