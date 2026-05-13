Háború kitörése óta nem érte ekkora dróntámadás Kárpátalját
Az orosz hadsereg szerda délután nagyszabású dróntámadást indított Kárpátalja ellen. A közösségi platformokon több becsapódásról is beszámoltak Szolyván, Munkácson és Ungváron.
Miroszlav Bileckij, Kárpátalja katonai kormányzója hivatalos Facebook-oldalán azt közölte: a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a térség ellen.
A mintegy két és fél órán át tartó légiriadó után a megyevezető gyorsjelentést tett közzé, amely szerint összesen 11 harci drón lépett be Kárpátalja légterébe.
Bileckij tájékoztatása szerint a legtöbb drónt sikerült lelőni vagy elektronikus hadviselési eszközökkel hatástalanítani.
Néhány drón azonban célba talált, ugyanakkor a kormányzó szerint a támadások következményei nem jelentősek a létfontosságú infrastruktúra működése szempontjából.
„A legfontosabb, hogy a mai légitámadásnak nincsenek sebesültjei Kárpátalján” – fogalmazott a megyevezető.
A katonai kormányzó egyben kezdeményezte az óvóhelyek állapotának és hozzáférhetőségének haladéktalan ellenőrzését is.
A támadás különösen érzékenyen érintheti a térség magyar közösségeit, mivel Kárpátalján jelentős számú magyar nemzetiségű lakos él.