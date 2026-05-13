Rétvári Bence: aki a köztársasági elnököt megalázza, az az országot sem tiszteli

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 13. 17:08

Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője élesen bírálta Magyar Péter viselkedését a miniszteri kinevezési ceremónián.

A politikus szerdán Facebook-oldalán azt írta: aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak sem adja meg a tiszteletet.

Rétvári Bence szerint Magyar Péter szakított minden korábbi hagyománnyal és a jóízléssel is, amikor a miniszterek kinevezésénél úgy állította be a tárcavezetőket, hogy ne látszódjon Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetője tudatosan próbálta megszégyeníteni a legfőbb közjogi méltóságot.

„Ez az egész előre megrendezett jelenet egy tudatos, hideg, látványos megalázás volt” – írta.

Rétvári Bence hangsúlyozta: politikai viták természetesen lehetnek, ugyanakkor az emberi méltóság határát nem szabad átlépni.

A kereszténydemokrata politikus szerint különösen fájdalmas volt látni, hogy egy idősebb, nagy szakmai életutat maga mögött tudó embert próbáltak nyilvánosan megalázni.

„Lehet Sulyok Tamást szeretni vagy nem szeretni, de akkor is ő a köztársasági elnök, és ő is egy ember” – fogalmazott.

Rétvári Bence arra is emlékeztetett, hogy Sulyok Tamást legitim módon választotta meg az Országgyűlés, ezért szerinte nem lehet csak azért lemondatni, mert politikai ellenfelek számára útban van.

A KDNP frakcióvezetője szerint Európában természetes, hogy a ciklusokon átívelően megválasztott közjogi tisztségviselők tisztelettel működnek együtt egymással.

Bejegyzésében azt is írta: szerinte az új miniszterek közül többen kellemetlenül érezhették magukat a helyzet miatt, és maguktól nem viselkedtek volna így a köztársasági elnökkel.