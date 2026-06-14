Hétfőn nekilendül a Fidesz megújítása: összeül a most megválasztott vezetőség

Szerző: Gondola

2026. június 14. 10:04

Alkalmazkodni kell az új helyzethez: a kormányzati gondolkodást az ellenzéki észjárásnak kell fölváltania - vélekedett Nagy János, Orbán Viktor titkára. A térségi szerveződést a vármegyei szervezetek cserélik le.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Nagy János a párt tisztújító kongresszusa után. A volt államtitkár szerint a választási vereség után a Fidesz előtt álló legfontosabb feladat a működés és a gondolkodásmód megújítása. Orbán Viktor titkára szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a párbeszédnek és a közösségépítésnek, miközben a jobboldalnak továbbra is büszkének kell lennie az elmúlt tizenhat év eredményeire.

A kongresszuson elhangzott kritikákat mindenképpen érdemes komolyan megvizsgálni és elemezni – mutatott rá a Magyar Nemzetnek adott értékelésében a rendezvény után Nagy János. Szerinte jól látható volt, hogy a budapestiek és a vidékiek véleménye, illetve hangulata több kérdésben eltérő: szerinte

A fővárosban kialakult egy olyan sajátos politikai és társadalmi mikroklíma, amelyet érdemes mélyebben megérteni.

További beszélgetésekre, elemzésekre és közös gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat és ki tudjuk jelölni a jövő irányát – vélekedett.

A Fidesz tisztújító munkakongresszusán az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelölte a következő időszak politikai irányvonalát, és ismét megválasztották Orbán Viktort elnöknek. A rendezvény egyik meghatározó eleme az volt, hogy a Fidesz megkezdte az átállást a kormánypárti működésről az ellenzéki szerepre, ugyanakkor Orbán Viktor beszélt a Fidesz–KDNP vereségének tíz legfőbb okáról, valamint több felszólaló is részletesen elemezte a választási kudarchoz vezető tényezőket. A legkeményebb kritika Hidvéghi Balázstól és Stumpf Istvántól hangzott el, amelyek önmagukban nagy port vertek fel a sajtóban

Nagy János úgy látja, átfogó szemléletváltásra van szükség.

Szerinte arra kell megtalálni a módot, hogyan tud a Fidesz átmenni abból a korábbi, centralizáltabb, intézményesült működési modellből – amelyet beszédében Orbán Viktor félkatonai rendszerként is jellemzett – egy sokkal inkább párbeszédre, közösségépítésre és személyes kapcsolatokra épülő működés felé. – Egy általános gondolkodásmód-váltásról van szó. Hétfőn már összeül az új elnökség, és bízom benne, hogy megtalálják azokat a formákat és módszereket, amelyek ezt a változást segíthetik – hangsúlyozta.

Ismeretes, a kongresszuson döntöttek a Fidesz szervezeti átalakításáról is, amely szerint a jövőben

a megyei szervezetek szerepe erősödik, miközben a korábbi regionális struktúra háttérbe szorul.

Nagy János szerint nagy szükség van az átalakításra, mert egy olyan szervezeti formára van szükség, amely képes megfelelő válaszokat adni a Fidesz előtti ellenzéki létből fakadó kihívásokra.

Az új struktúra célja éppen az, hogy hatékonyabban tudjon működni a közösség, és

jobban tudjon reagálni a társadalmi folyamatokra

– hangsúlyozta. Hozzátette: ez egy fontos lépés, és reméli, a gyakorlatban is beváltja majd a hozzá fűzött reményeket. Nagy János a jövőre nézve hangsúlyozta: a Fidesz képes a megújulásra, képes változni, miközben megőrzi azokat az értékeket, amelyekre az elmúlt években épített. Emellett hangsúlyozta: az elmúlt tizenhat év eredményei olyan teljesítményt jelentenek, amelyet hiába támad a Tisza-kormány, a jobboldal joggal tekinthet rá büszkén - zárul a Magyar Nemzet anyaga.

Címkép: MTI