A szelíd öröm zenéje - Ferences jótékonysági koncert a jubileum jegyében

Szerző: Gondola

2025. december 9. 11:05

A 2009 óta minden évben megrendezett Ferences jótékonysági koncert 2026-ban különleges szellemi és lelki háttérrel várja a közönséget: a hangverseny Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódik, és a ferences jubileumi évek (2023–2026) témái mentén invitál zenei és lelki utazásra.

A program négy tematikus egysége – Grecciói karácsony, Stigmatizáció, Naphimnusz és Tranzitus – Szent Ferenc életének sarokpontjait idézi fel, miközben a ferences hagyomány gazdag örökségét bontja ki. A koncerten gregorián dallamok, kórusművek, valamint barokk zeneszerzők kompozíciói szólalnak meg, a liturgikus és lelki élmény egymásba fonódásával.

Gazdag zenei anyag - klasszikusoktól a gregoriánig

A FRATRES Ferences Kórus és Zenekar, illetve a Szent Angéla Iskola kórusai az est folyamán Ménesi Gergely vezényletével lépnek színpadra. A nyitó blokknál Greccio karácsonyi története elevenedik meg Corelli és Esterházy Pál művein keresztül. A Stigmatizáció témája a megtestesült szeretet alázatát mutatja meg Monteverdi, Haydn és középkori himnuszok megszólalásával.

A koncert második fele a teremtett világ szépségét dicsérő Naphimnusz köré szerveződik – J. S. Bach III. Brandenburgi versenye és Buxtehude darabja kifejezetten emelkedett, ünnepi jelleget ad ennek a pillanatnak. A Tranzitus Szent Ferenc boldog halálát állítja elénk, az örök életbe való átlépés áhítatával és reményével.

A koncert jótékonysági célja

A koncert hagyományaihoz híven jótékonysági célt szolgál: a bevételéből a Gyöngyösön és Karácsondon működő Autista Segítő Központot támogatják. Az intézmény – hazánkban egyedülálló módon – komplex, oktatási-nevelési és szociális segítséget nyújt az autizmussal élő gyermekeknek és fiataloknak. A támogatást a központ intézményfejlesztésre fordítja, hogy még befogadóbb környezetet teremthessen gondozottjai számára.

Ünnep, zene, segítés

A 2026-os Ferences Jótékonysági Koncert a Zeneakadémia nagytermében nem csupán kimagasló zenei élményt ígér, hanem bensőséges találkozást is Szent Ferenc örökségével: a teremtett világ szeretetével, a szelíd örömmel és a közös segítés lelkületével.

Nyilvános főpróba – különleges lehetőség

December 17-én 17 órakor a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban nyilvános főpróbát tartanak, amelyen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Ajánlott mindazoknak, akik nemcsak zenei élményre vágynak, hanem szeretnének hozzájárulni egy fontos, emberi és társadalmi küldetés sikeréhez is.