A szelíd öröm zenéje - Ferences jótékonysági koncert a jubileum jegyében
Szerző: Gondola
2025. december 9. 11:05
A 2009 óta minden évben megrendezett Ferences jótékonysági koncert 2026-ban különleges szellemi és lelki háttérrel várja a közönséget: a hangverseny Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódik, és a ferences jubileumi évek (2023–2026) témái mentén invitál zenei és lelki utazásra.
A program négy tematikus egysége – Grecciói karácsony, Stigmatizáció, Naphimnusz és Tranzitus – Szent Ferenc életének sarokpontjait idézi fel, miközben a ferences hagyomány gazdag örökségét bontja ki. A koncerten gregorián dallamok, kórusművek, valamint barokk zeneszerzők kompozíciói szólalnak meg, a liturgikus és lelki élmény egymásba fonódásával.
Gazdag zenei anyag - klasszikusoktól a gregoriánig
A FRATRES Ferences Kórus és Zenekar, illetve a Szent Angéla Iskola kórusai az est folyamán Ménesi Gergely vezényletével lépnek színpadra. A nyitó blokknál Greccio karácsonyi története elevenedik meg Corelli és Esterházy Pál művein keresztül. A Stigmatizáció témája a megtestesült szeretet alázatát mutatja meg Monteverdi, Haydn és középkori himnuszok megszólalásával.
A koncert második fele a teremtett világ szépségét dicsérő Naphimnusz köré szerveződik – J. S. Bach III. Brandenburgi versenye és Buxtehude darabja kifejezetten emelkedett, ünnepi jelleget ad ennek a pillanatnak. A Tranzitus Szent Ferenc boldog halálát állítja elénk, az örök életbe való átlépés áhítatával és reményével.
A koncert jótékonysági célja
A koncert hagyományaihoz híven jótékonysági célt szolgál: a bevételéből a Gyöngyösön és Karácsondon működő Autista Segítő Központot támogatják. Az intézmény – hazánkban egyedülálló módon – komplex, oktatási-nevelési és szociális segítséget nyújt az autizmussal élő gyermekeknek és fiataloknak. A támogatást a központ intézményfejlesztésre fordítja, hogy még befogadóbb környezetet teremthessen gondozottjai számára.
Ünnep, zene, segítés
A 2026-os Ferences Jótékonysági Koncert a Zeneakadémia nagytermében nem csupán kimagasló zenei élményt ígér, hanem bensőséges találkozást is Szent Ferenc örökségével: a teremtett világ szeretetével, a szelíd örömmel és a közös segítés lelkületével.
Nyilvános főpróba – különleges lehetőség
December 17-én 17 órakor a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban nyilvános főpróbát tartanak, amelyen való részvétel regisztrációhoz kötött.
További információk: ferencesek.hu/fratres
Ajánlott mindazoknak, akik nemcsak zenei élményre vágynak, hanem szeretnének hozzájárulni egy fontos, emberi és társadalmi küldetés sikeréhez is.