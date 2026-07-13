Fenyeget, zsarol. lejárat - a tiszás önkény 50 árnyalata

Szerző: Mandiner, Gondola

2026. július 13. 06:04

„A Védvonalnál napról napra érkeznek a tiszás önkény hajmeresztő esetei. Az önkény ötven árnyalata… most az önkormányzatiakat szedtem csokorba - írja Czunyiné.

„Ezt a posztot kedd este írtam, hogy másnap közzétegyem, de a szerda kora reggel – Szakács Pista ügye elvitte a hetet -, miután a hét első két napján több polgármester is járt nálam. Akkor foglaltam össze az önkormányzati világot érő tiszás megfélemlítéseket és vegzálásokat” – írja Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Védvonal vezetője Facebook-oldalán. „A Védvonalnál napról napra érkeznek a tiszás önkény hajmeresztő esetei. Az önkény ötven árnyalata… most az önkormányzatiakat szedtem csokorba.”

Mint ismeretes, megdöbbentő kijelentést tett Szerencs nemrégiben megválasztott tiszás országgyűlési képviselője: Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon nyíltan megfenyegette a térség mintegy ötven polgármesterét. „Nagyon melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut” – vetette oda a felvételek alapján a politikus a 42 városvezetőnek, köztük olyanoknak is, akik évtizedek óta szolgálják a településüket.

A borsodi tiszás képviselő óvodai bálos fenyegetése után több polgármester is jelentkezett nálunk.

A jelenség nem borsodi csupán. A mintázat országos.

„A tiszás képviselők nem ereszkednek le a polgármesterekhez. Nem kereshetők, nem járnak rendezvényre. Van köztük olyan, aki azt mondta – hétköznap 8-16 óra között érhető csak el, hétvégén senki se keresse – ő az az üdítő kivétel, aki szóba áll a polgármesterekkel a választókerületében, s ezt megspékeli azzal, hogy egyébként megfontolhatnák a polgármesterek a lemondásukat” – írja a Védvonal vezetője. Mint írja: „A helyi Tisza-szigetesek mint a párt helyi öklei adják az »adatokat«, alapul a feljelentgetésekhez, a vegzatúrához. Csak néha nem kicsit tájékozatlanok, és melléfognak.”

Hozzátette: ha így nem érnek célt, akkor módszeresen nekilátnak a polgármester feleségének, férjének, gyermekeinek besározásához „a sejtetés, a gyanúsítgatás komcsi módszertanával”. Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint országszerte gyakori jelenség, hogy „a helyi Tisza-szigetesek beülnek a testületi ülésekre – ami nem tilos, sőt –, és ott balhéznak, beszólogatnak, tolvajoznak, személyeskednek, lemondásra vagy önfeloszlatásra szólítják fel a testületeket.

Pont úgy, ahogyan a főnöküktől a Parlamentben látják. Van, ahol már sikerrel is jártak.” „A közérdekű adatigénylésekkel megfojtják, leterhelik a kistelepülési hivatalok munkatársait. Olyan adatokat kérnek – feleslegesen – közérdekű adatigénylés formájában, ami az esetek 99%-ban a helyi honlapon elérhető. Mi ez, ha nem túráztatás, vegzálás?” – teszi fel a kérdést a Védvonal vezetője, majd aláhúzza:

mindeközben sem a hivatalok, sem a településvezetők nem kapnak segítséget, támogatást és információt a tiszás képviselőktől.

Nem válaszolnak kérdésekre, megkeresésekre. Elérhetetlenek. A kérdéseikre, hogy mi lesz az önkormányzati rendszerrel, szemlesütős némaság a válasz, jobb esetben: »nem tudom.« A kabinetvezetőik pedig birtokba veszik a terepet, fenyegetnek, fenyegetőznek, ők, akiket senki sem választott, akikre senki sem szavazott.” „Sem nem emberséges, sem nem működő. Pedig ezt ígérték.”

A polgármesterek, települési képviselők, akiket a tiszás vegzálás és uszítás utolér, számíthatnak a Védvonalra! – hangsúlyozza bejegyzése végén Czunyiné dr. Bertalan Judit.