Telex: nem tapasztalható jelentős vagyonkimentés a gazdag magyarok körében
Szerző: Gondola
2026. április 29. 17:37
Maga a Tisza-közeli Telex cáfolta meg Magyar Péter legújabb állítását – a lap szerint ugyanis semmilyen fideszes vagyonkimentés nem történik Magyarországon. A propagandisztikus állítások ugyanakkor jelentős kárt okozhatnak a magyar gazdaságnak.
Magyar Péter állításaival szembe menve a Telex beismerte, hogy forrásai szerint szó sincs vagyonkimentésről a magyar oligarchák körében – írja Facebook-oldalán Pilhál Tamás, a Magyar Nemzet újságírója.
A Tisza közeli lap azonban Magyar Péter vagyonkimentésről szóló állításait az információi fényében nem hazugsággént, hanem „megelőző kommunikációként” keretezte.
„Goebbels ezekhez képest a kanyarban sincs” – fogalmazott Pilhál Tamás.
Tegyük hozzá: Magyar Péter Facebookos agymenései, összeesküvés-elméletei jelentős kárt okozhatnak a magyar gazdaságnak és állami működésnek, ahogy történt ez korábban a „Magyarországra menekült” (értsd: nem menekült) szír elnök vagy éppen a Mol-részvények bedöntésének esetében. Egy ellenzéki néptribun sok mindent mondhat, egy miniszterelnöknek illik szavahihetőnek lenni – bár ismerünk példát ennek ellenkezőjére is (Őszöd).
