Rétvári Bence: Magyar Péter nem bízik saját kormányzati teljesítményében

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 21. 07:13

A KDNP frakcióvezetője szerint a Tisza Párt alaptörvény-módosító javaslata politikai bizonytalanságot jelez, és azt mutatja, hogy Magyar Péter nem bízik abban, hogy saját kormányzati teljesítményével választást tudna nyerni.

Rétvári Bence bírálta a Tisza Párt javaslatát

Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője az MTI-hez szerdán este eljuttatott állásfoglalásában reagált arra az alaptörvény-módosító javaslatra, amelyet a Tisza Párt nyújtott be az Országgyűlésnek.

A KDNP politikusa szerint a kezdeményezés célja az, hogy visszamenőleges hatállyal kizárják annak lehetőségét, hogy Orbán Viktor ismét miniszterelnök lehessen.

„Nem bízik a saját teljesítményében”

Rétvári Bence úgy fogalmazott: ha a Tisza Párt és Magyar Péter biztos lenne abban, hogy saját kormányzati teljesítményével meg tudja nyerni a következő választást, akkor nem próbálna adminisztratív eszközökkel korlátozni politikai ellenfeleket.

A KDNP frakcióvezetője szerint a javaslat azt mutatja, hogy Magyar Péter nem bízik saját politikai teljesítményében, és attól tart, hogy Orbán Viktor ismét visszatérhet a miniszterelnöki posztra.

Az igazságügy-minisztert is megkerülhették

Rétvári Bence azt is állította, hogy Magyar Péter még saját igazságügy-miniszterében sem bízik, ezért a javaslatot két képviselő nyújtotta be, megkerülve a tárca vezetőjét.

Értékelése szerint erre azért kerülhetett sor, mert az igazságügyi tárca kifogásolhatta volna az alaptörvény-módosítás visszamenőleges hatályú elemeit, amelyek 1990-ig próbálnák rendezni a miniszterelnöki megbízatások időtartamát.

Nyolc évben korlátoznák a miniszterelnöki ciklusokat

A Tisza Párt két képviselője, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István által benyújtott javaslat nyolc évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás hosszát.

Az indítvány emellett rendelkezne a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) vagyonáról, amelyet nemzeti vagyonná minősítene, valamint megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is.

A javaslat elfogadásához az Országgyűlés kétharmados támogatása szükséges.