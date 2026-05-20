Bloomberg: a magas energiaárak miatt a rubel lett a világ legerősebb valutája a dollárral szemben

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 20. 07:34

A rubel április eleje óta mintegy 12 százalékkal erősödött a dollárral szemben, ezzel a világ legjobban teljesítő valutájává vált - közölte a Bloomberg.

A rubel lett a világ legjobban teljesítő valutája a dollárral szemben - közölte a Bloomberg.

A londoni pénzügyi lap adatai alapján az orosz fizetőeszköz április eleje óta mintegy 12 százalékkal erősödött a dollárral szemben, ami e mutató alapján a legjobb teljesítménynek számít a világ valutái között.

A rubel árfolyama a dollárral szemben 2023 februárja óta nem látott szintre erősödött. A háttérben a magas energiaárak állhatnak, amelyeket a közel-keleti geopolitikai feszültségek is befolyásolnak.

A beszámoló szerint a rubel immár második éve erősödik, annak ellenére, hogy korábban több közgazdász is gyengülést valószínűsített. Egyes elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez akár túlértékelt árfolyamot is jelezhet.

A Bloomberg által idézett szakértők szerint a jelenlegi makrogazdasági környezet kedvezhet a rubel további erősödésének is.