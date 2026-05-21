Új gyermekegészségügyi központ épül Mátészalkán félmilliárd forintos támogatásból

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 21. 08:34

Új gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Mátészalkán, a fejlesztés félmilliárd forintos támogatásból valósul meg – közölte a projekt kommunikációjáért felelős társaság.

Az önkormányzat beruházásának célja, hogy korszerű környezetben biztosítsa a gyermekek egészségügyi ellátását, miközben a mindennapi betegellátáson túl új prevenciós és egészségmegőrző szolgáltatások is elérhetővé válnak.

Szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok is lesznek

Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, ahol a hagyományos betegellátás mellett szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok lebonyolítására is lehetőség nyílik.

A projekt részeként modern orvosi eszközöket és egészségügyi felszereléseket is beszereznek, amelyek hozzájárulhatnak a gyermekellátás színvonalának emeléséhez a térségben.

500 millió forintos fejlesztés valósul meg

A beruházás a Területfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében valósul meg, 500 millió forint hazai költségvetési forrásból.

A fejlesztés várhatóan még ebben az évben megkezdődik, a projekt teljes megvalósítása pedig 2026 végéig történhet meg.

A térség gyermekellátása is erősödhet

A mátészalkai beruházás célja, hogy a gyermekek számára korszerűbb, könnyebben hozzáférhető és szélesebb körű egészségügyi szolgáltatásokat biztosítson, miközben erősíti a helyi egészségügyi infrastruktúrát is.

A fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekegészségügyi ellátás színvonalát is javíthatja, különösen a megelőzés és a korai szűrések területén.