A háború új valósága: drónfóbia és robbantott testek

Szerző: Gondola

2026. február 3. 08:06

A drónháború súlyos fizikai és pszichés következményekkel is jár. A katonai kórházak tele vannak robbantástól szétroncsolt testekkel, a katonák körében pedig egyre gyakoribb a „drónfóbia”.

Az ukrán front menti kórházakban a háború természete alapjaiban változott meg: míg a konfliktus korai szakaszában főként lövési sebeket láttak el, ma már a dróncsapások okozta, súlyosan szétroncsolt sérülések jelentik a fő problémát – számol be róla a Welt.

A Harkiv megyei stabilizációs pontokon az ellátás gyakran csak éjszaka lehetséges, mert nappal az utánpótlási útvonalakat folyamatosan orosz drónok figyelik. Az orvosok szerint a sebesülések körülbelül 90%-át repeszek okozzák, míg a klasszikus lövési sebek ritkák.

A drónháború súlyos pszichés következményekkel is jár. Az ukrán katonák körében egyre gyakoribb a „drónfóbia”: a katonák pánikrohamot kapnak, amikor műszer hangját vagy más zajt drónzúgásnak vélnek.

Sok katona napok óta alvás, megfelelő ellátás vagy fájdalomcsillapítás nélkül érkezik a kórházakba, mert a sebesültek evakuálása gyakran napokig lehetetlen.

A háború veszteségei drámaiak: a Center for Strategic and International Studies szerint

az ukrán és orosz halottak és súlyosan sebesültek száma a konfliktus kezdete óta megközelíti a kétmillió főt. Bár az ukrán erők képesek lassítani az orosz előrenyomulást, megállítani nem tudják, és a szakértők szerint a helyzet a tavaszi hónapokban tovább romolhat.

További súlyos tényező, hogy az ukrán orvosok egyre több vegyi támadásra utaló sérülést dokumentálnak: égési sérülések a légutakban, ismeretlen mérgezési tünetek és tüdőkárosodások. Korábbi európai hírszerzési jelentések szerint az orosz hadsereg nemcsak könnygázt, hanem klórpikrin nevű vegyi anyagot is bevethet a fronton.

A háború új valóságában a modern technológia és az embertelen hadviselés soha nem látott fizikai és pszichés terhet ró a katonákra és az egészségügyi személyzetre. A drónok alkalmazása nemcsak a sérülések súlyosságát növeli, hanem a mentális egészséget is jelentősen megterheli, új pszichés betegségként, drónfóbiaként jelentkezve.