Hidvéghi Balázs: Magyar Péter, Zelenszkij és Brüsszel összejátszik, íme a bizonyítékok

Szerző: Gondola

2026. március 17. 12:07

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy videóüzenetben arról beszélt, hogy bizonyíték került elő Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együttműködésére.

Állítása szerint egy brüsszeli politikus – akit a Tisza Párthoz kötött – nyilvánosan arról beszélt, hogy Magyar Péter kormányra kerülése esetén pénzügyi és katonai támogatást nyújtana Ukrajnának.

Hidvéghi ezt az együttműködést súlyosan veszélyesnek nevezte, és azt állította, hogy ennek következményei a magyar lakosság számára is érzékelhetők lennének: veszélybe kerülne az ország békéje, növekednének a kiadások, és emelkednének a rezsiköltségek. A politikus úgy fogalmazott, hogy mindez „a magyarok pénzébe és biztonságába kerülne”.

A nyilatkozatban többször hangsúlyozta, hogy szerinte Brüsszel és az ukrán vezetés egyaránt érdekelt Magyar Péter támogatásában. Ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi magyar kormány – élén Orbán Viktor miniszterelnökkel – több kérdésben, különösen a háború és az Ukrajnának nyújtott támogatások ügyében, eltér az uniós főáramtól.

Hidvéghi szerint emiatt külső szereplők egy olyan magyar kormányt szeretnének, amely együttműködőbb lenne ezekben a kérdésekben.

A politikus ezzel szembeállította a kormány álláspontját, amely – megfogalmazása szerint – a béke fenntartását, a háborúból való kimaradást, valamint a magyar családok anyagi terheinek csökkentését tekinti elsődlegesnek. Kiemelte, hogy a kormány nem támogatja azt, hogy magyar forrásokat Ukrajnába irányítsanak, illetve hogy a lakosság viselje a háború gazdasági következményeit.

A videó végén Hidvéghi Balázs politikai mozgósításra is felszólított: arra kérte a választókat, hogy csatlakozzanak a kormány által indított nemzeti petícióhoz, amely a háborúval, az ukrajnai támogatásokkal és az energiapolitikával kapcsolatos kérdésekben fogalmaz meg álláspontot. Üzenetét azzal zárta, hogy szerinte a választások tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e jelenlegi politikai irányát, vagy külső befolyás alá kerül.