Hargitai János: Az "európai kisemberek" ma Brüsszel helyett Orbán Viktornak szurkolnak

Szerző: Gondola

2026. április 7. 18:34

Hargitai János KDNP-s országgyűlési képviselő szerint míg a nyugati elit Orbán Viktor leváltásán dolgozik, az európai átlagemberek benne látják Európa megmentőjét, és neki szurkolnak.

Hargitai János KDNP-s országgyűlési képviselő a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról beszél, hogy szerinte kettősség figyelhető meg Európában a magyar választások kapcsán.

Míg a nyugat-európai politikai vezetők – együttműködve a magyar baloldallal, különösen a Tisza Párttal és titkosszolgálati háttérrel – azon dolgoznak, hogy megbuktassák a Orbán Viktor vezette kormányt, addig ezzel párhuzamosan az „európai kisemberek”, vagyis az átlagos állampolgárok másképp gondolkodnak.

Hargitai szerint ezek az emberek kifejezetten Orbán Viktornak szurkolnak, mert benne látják azt a politikai vezetőt, aki képes lehet megmenteni Európát a jelenlegi válságoktól és irányoktól. Ezzel szemben a nyugat-európai elit vezetői már feladták a hagyományos európai értékeket.

Európában így egyre szélesebb ellentét feszül az elit és az átlagemberek között: míg az előbbiek Orbán Viktor leváltásán dolgoznak, az utóbbiak támogatják őt, mert benne látják Európa jövőjének biztosítékát.