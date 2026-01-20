A Magyarország iránti töretlen befektetői bizalmat jelzik a beruházásösztönzés 2025-ös eredményei

Szerző: Gondola

2026. január 20. 11:08

A Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen erejét jelzik a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 2025-ös adatai, amelyek szerint minden korábbinál több magas hozzáadott értékű beruházást sikerült megszerezni.

A Magyarországot választó befektetők 108 projekt megvalósításáról hoztak döntést 2025-ben a HIPA támogatásával, ami 7,069 milliárd euró, azaz mintegy 2700 milliárd forint friss tőkét és 18.227 új munkahelyet jelent a hazai gazdaságnak.

A folyamatosan változó globális gazdasági körülmények ellenére Magyarország továbbra is Európa leginkább befektetőbarát országa, ennek köszönhetően az utóbbi négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve a külföldi működőtőke beáramlása és a beruházások szempontjából

– mutatott rá Joó István kormánybiztos, a HIPA vezérigazgatója.

Ezeket az eredményeket azért tudtuk elérni, mert a magyar kormány az elmúlt 16 évben felépítette Európa legversenyképesebb befektetési és üzleti környezetét. Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen – tette hozzá a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos.

A Magyarországra áramló külföldi működőtőke (FDI) szerkezete jól mutatja a nemzetgazdaság dimenzióváltását, hiszen minden korábbinál több magas hozzáadott értékű beruházásról sikerült megállapodni, rekordot regisztráltak az üzleti szolgáltató központok szektorában, és soha annyi magyar tulajdonú vállalat sem döntött beruházás mellett a HIPA közreműködésével, mint 2025-ben.

A befektetők egy év alatt 14 kutatás-fejlesztési (K+F) projektről hoztak pozitív döntést, csaknem 570 millió euró (270 milliárd forint) beruházási értékben. Ez a projektek száma és volumene alapján egyaránt rekord a HIPA történetében. Az üzleti szolgáltató központok (BSC) területén egy év alatt 13 új beruházásról született döntés, amelyek révén rekordszámú, 3.236 munkahely jön létre.

A K+F- és a BSC-beruházások erősödése azt mutatja, hogy a nemzetközi befektetői közösség a termelés mellett az innovációban is egyre inkább támaszkodik Magyarországra.

A HIPA fő feladata a globális FDI-áramlások Magyarországra csatornázása, de támogatási rendszere a hazai vállalatoknak is elérhető, és 2025-ben minden korábbinál többen tudtak éli a lehetőséggel. Magyar tulajdonosi hátterű vállalatokkal 24 befektetésről sikerült megállapodni, ezzel Magyarország az első a projektek származási országa szerinti rangsorban. Ezek a beruházások 540,35 millió euró (210 milliárd forint) értéket képviselnek.

A 2025-ben kötött megállapodások alapján három kontinens 17 országból érkeznek beruházások, ami azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is bíznak Magyarországban.

A beruházások volumene alapján Kína, Szingapúr, Magyarország, az Egyesült Államok és Dél-Korea áll az első öt helyen, míg a projektek darabszáma alapján Magyarország, Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország a sorrend.

Az Egyesült Államok kapcsán 16 projektet jelentett be a HIPA, ami történelmi csúcs, és pontosan mutatja a magyar-amerikai befektetési partnerség Donald Trump második elnöki ciklusával jelentősen megerősödő lendületét. Az amerikai beruházások mintegy 480 millió euró (mintegy 200 milliárd forint) volument képviselnek és 800-nál is több munkahelyet teremtenek.