Robert Fico találkozót kezdeményez Ursula von der Leyennel a Barátság-vezeték újraindításáért

Szerző: Gondola

2026. március 3. 06:05

Robert Fico bejelentette, hogy találkozót kezdeményez Ursula von der Leyennel a Barátság kőolajvezetéken történő olajtranzit újraindításáról.

A szlovák miniszterelnök szerint erre a megbeszélésre még azelőtt sort kellene keríteni, hogy egyeztetne Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki korábban találkozót javasolt számára (az ukrán fél március 6-át vagy 9-ét ajánlotta időpontként).

Fico azt tartaná a legjobbnak, ha a tárgyalás négyoldalú formában valósulna meg Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az Európai Bizottság elnökének részvételével.

Álláspontja szerint a Barátság-vezetéken történő szállítás leállása már nem kétoldalú (szlovák–ukrán vagy magyar–ukrán) kérdés, hanem európai–ukrán ügy, amelyben Európának állást kell foglalnia.

Úgy fogalmazott: az Európai Uniónak el kell döntenie, Ukrajna oldalán áll-e akkor is, ha ezzel saját gazdasági érdekeit sérti, vagy elismeri Szlovákia és Magyarország érveit.

A Barátság vezetéken zajló, Szlovákia és Magyarország igényeinek nagy részét fedező kőolajszállítás január 27-én állt le az ukrajnai háborús körülmények között, és azóta sem indult újra. Bár műszakilag a szállítás több hete lehetséges lenne, az ukrán fél szerint még zajlik a sérült infrastruktúra helyreállítása. Ugyanakkor – szlovák állítás szerint – nem tették lehetővé, hogy szlovák vagy uniós küldöttség a helyszínen ellenőrizze a helyzetet.

A kialakult helyzet miatt Szlovákia korábban olajszükséghelyzetet hirdetett, leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot, és bejelentette, hogy nem nyújt további vészhelyzeti segítséget az ukrán villamosenergia-hálózat stabilizálásához.