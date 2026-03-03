Orbán Viktor Sopronban: Szükségünk van Magyarország történetének valaha volt legnagyobb békemenetére, hogy megmutassuk az erőnket

Szerző: Gondola

2026. március 3. 04:04

Orbán Viktor Sopronban, országjárásának legújabb állomásán a közelgő választás tétjéről, a háborúról, a migrációról, az energiapolitikáról és a családtámogatásokról beszélt.

A miniszterelnök fő üzenete az volt, hogy Magyarország „élő példája annak, hogy lehet nemet mondani” – a bevándorlásra, a háborús részvételre és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásokra is.

Orbán Viktor szerint Magyarország már bizonyította, hogy a migráció megállítható, a családok és a gyerekek megvédhetők, és nem kötelező belesodródni háborús konfliktusokba. Úgy fogalmazott: az ország nem mérete miatt „veszélyes”, hanem bátorsága és példája miatt, ezért akarják „levadászni”, és ezért törekednek arra, hogy a jelenlegi nemzeti kormány helyett egy ukrán- és Brüsszel-barát kormány alakuljon.

Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt ezért összejátszik annak érdekében, hogy a választások után Magyarország politikai irányt váltson. A mostani olajblokád is ennek a politikai játszmának a része, amely gazdasági káoszt, magas üzemanyagárakat és társadalmi elégedetlenséget idézhet elő a kampányidőszakban.

Orbán Viktor a háborút a következő kormányzati ciklus kulcskérdésének nevezte. Beszélt az orosz–ukrán háborúról, valamint a közel-keleti konfliktusról, amelyek szerinte gazdasági és migrációs kockázatokat hordoznak. Felvetette, hogy egy esetleges közel-keleti eszkaláció az iráni háború örvén újabb migrációs hullámot indíthat el Európa felé.

Az ukrán elnök döntésére utalva „ olajblokádról ” beszélt, ugyanakkor kijelentette: a Barátság-vezeték újraindításának nincs műszaki akadálya, csak politikai oka.

Magyarország az olajtartalékai révén 2–3 hónapig biztosítani tudja az ellátást, de a választások után hosszabb távú megoldásokat kell találni.

Az európai vezetőkről azt mondta, saját háborújukként tekintenek az orosz–ukrán konfliktusra, és hatalmas összegeket fordítanak Ukrajna támogatására. Véleménye szerint a cél az, hogy katonai győzelemmel és jóvátétellel szerezzék vissza a már elköltött pénzeket, amit ő tévedésnek tart, különösen egy atomhatalommal szemben vívott háború esetén.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta: a következő kormány legfontosabb feladata Magyarország háborún kívül tartása lesz. Nem szabad katonát, fegyvert és pénzt adni a konfliktushoz – fogalmazott. Történelmi példákra utalva kijelentette, hogy Magyarországot korábban „beletolták” világháborúkba, ezt most el kell kerülni.

Saját alkalmasságáról úgy nyilatkozott: tapasztalata és meggyőződése alapján képesnek tartja magát az ország biztonságának megőrzésére, és nem lát nála esélyesebb jelöltet erre a feladatra.

A soproni választókerületről szólva elmondta: történelmileg nem a legerősebb Fidesz-bázis, de a civilizációs kérdésekben – migráció, család, keresztény értékek, béke – egyetértés van a kormány és a helyiek között. Méltatta a térség jelöltjét, és győzelmi esélyről beszélt.

A munkaalapú társadalom koncepcióját is hangsúlyozta:

2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ma 4,7 millióan, a cél az 5 millió foglalkoztatott elérése. Szerinte a választók elvárása, hogy aki tud dolgozni, az dolgozzon, és a kormány teremtsen ehhez lehetőséget.

A miniszterelnök felsorolta a fő családtámogatási intézkedéseket: a gyerekek utáni adókedvezmény megduplázását, a gyes és gyed adómentességét, a 30 év alatti és a 40 év alatti kétgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentességét, valamint a kedvezmények fokozatos kiterjesztését az 50 év alatti kétgyermekesekre. Hosszú távú célként azt nevezte meg, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen egzisztenciális hátrányt.

Megemlítette a 14. havi nyugdíjat és a 3 százalékos fix kamatozású otthonteremtési hitelprogramot is, amelyet különösen a külföldön dolgozó soproniak számára tart fontosnak.

Orbán Viktor szerint a választás szervezettségen és munkán múlik. Arra kérte híveit, hogy minden támogatójukat vigyék el szavazni, személyes mozgósítással. Bejelentette, hogy a kampány éles szakasza március 15. után kezdődik, és részvételre hívta a hallgatóságot a Békemeneten, amelyet minden idők legnagyobbjának szánnak.