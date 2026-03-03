Dróntámadás érte az Egyesült Államok rijádi nagykövetségét, Donald Trump megtorlást ígér

Szerző: Gondola

2026. március 3. 07:35

Az Egyesült Államok rijádi nagykövetségét dróntámadás érte ma hajnalban: két pilóta nélküli eszköz csapódott a diplomáciai negyedben található épület közelébe, ahol tűz keletkezett, az amerikai képviselet „csekély anyagi károkat” szenvedett.

A szaúdi védelmi minisztérium szerint a kár korlátozott volt, és nem történt személyi sérülés; az épület a támadás idején üres volt. Szemtanúk robbanást és füstöt jelentettek Rijád diplomáciai negyedéből.

A támadással egy időben Irán azt állította, hogy csapást mért egy amerikai légibázisra Bahreinben. Az Iráni Forradalmi Gárda közlése szerint 20 drónt és három rakétát indítottak a Sejk Ísza térségében található amerikai támaszpont ellen, és azt állították, hogy megsemmisítették a fő parancsnoki központot, bár erre nem szolgáltattak bizonyítékot. A támadások az iráni közlés szerint válaszlépések voltak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akcióira.

Az amerikai elnök, Donald Trump a sajtónak nyilatkozva azt mondta, hamarosan világossá válik az Egyesült Államok válasza a nagykövetség elleni támadásra és az amerikai katonák halálára. Közben a washingtoni tudósítók „ rendhagyónak ” nevezték az elnök kommunikációját, mivel a konfliktusról az eddigi gyakorlatokkal szemben csak szórványos, informális nyilatkozatokat adott.

A rijádi amerikai nagykövetség „maradjanak a helyükön” figyelmeztetést adott ki az amerikai állampolgároknak Rijádban, Dzsidában és Dahránban, majd több konzuli szolgáltatását is felfüggesztette.

A Külügyminisztérium elővigyázatosságból elrendelte a nem létfontosságú személyzet kivonását Bahreinből, Kuvaitból, Katarból, Jordániából és Irakból, és több közel-keleti országban is távozásra szólította fel az amerikai állampolgárokat.

A történtek tovább növelik a feszültséget a Perzsa-öböl térségében, különösen azokban az arab államokban, amelyek amerikai katonai létesítményeknek adnak otthont, miközben a konfliktus Irán, az Egyesült Államok és Izrael között egyre inkább regionális méretűvé válik.