Az európai gázárak 50 százalékkal megemelkedtek

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 2. 21:36

A katari állami energetikai vállalat, a QatarEnergy bejelentette hétfőn, hogy felfüggeszti a cseppfolyósított földgáz (LNG) előállítását, arra hivatkozva, hogy iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét.

A QatarEnergy leállította a cseppfolyósított földgáz és az LNG-származékok előállítását a Rász-Laffán és a Meszajíd ipari parkban levő létesítményeiben az azokat ért iráni támadások miatt – közölte a vállalat. A katari bejelentés hírére a holland és brit nagykereskedelmi gázárak hétfőn csaknem 50%-kal emelkedtek. A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint dróncsapás érte a fővárostól 80 kilométerre északra Rász-Laffánban Katar legnagyobb LNG-előállító létesítményét.

Szintén drón csapódott be az LNG-előállításban ugyancsak kulcsfontosságú Meszajídban egy erőmű víztározójába, Dohától 40 kilométerre délre. A támadásokban nem sebesült meg senki.