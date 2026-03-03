Hölvényi György: A Mercosur-megállapodás végrehajtása merénylet az európai gazdák ellen

Szerző: Gondola

Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő Facebook-oldalán élesen bírálta a Mercosur-megállapodás végrehajtását, mivel ez szerinte súlyos hátrányt okoz az európai gazdáknak.

Hölvényi György szerint Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy a Mercosur-egyezményt az Európai Parlament jóváhagyása nélkül, ideiglenes jelleggel hajtják végre. A bírálók ezt „politikai színjátéknak” nevezik, amelynek célja, hogy a brüsszeli vezetés keresztülvigyen egy vitatott megállapodást.

A kereszténydemokrata EP-képviselő hangsúlyozza, hogy miközben az uniós mezőgazdasági támogatásokat akár 20 százalékkal is csökkenthetik, az európai termelőket olyan dél-amerikai agrárvállalatokkal kényszerítik versenyre, amelyekre nem vonatkoznak az EU szigorú környezetvédelmi és termelési előírásai.

Ez tisztességtelen verseny és tudatos versenyhátrány okozása az európai gazdák számára.

A bírálat kitér arra is, hogy Manfred Weber Argentína és Uruguay iránti tiszteletről beszélt a ratifikáció kapcsán, miközben a „brüsszeli nagykoalíció” nem tiszteletet, hanem többletterheket és kiszolgáltatottságot jelent az európai gazdáknak – szögezte le.