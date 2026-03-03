A kormány különgépeket küld a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Szerző: Gondola

2026. március 3. 09:05

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt Magyarország rendkívüli intézkedést hozott: két repatriáló járatot indít Ammánból Budapestre, hogy hazahozza a térségben rekedt magyar állampolgárokat.

Szijjártó Péter bejelentése szerint a szerdán és csütörtökön induló járatok egyenként 90 fős kapacitással működnek.

A külügyminiszter elmondta, hogy jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben, ahonnan szárazföldön két irányba lehet távozni: Egyiptom felé – ahol a Wizz Air Sarm es-Sejk-i járatait heti háromról tízre sűríti –, illetve Jordániába, két határátkelőn keresztül.

Mivel Jordániából a menetrend szerinti járatok telítettek, a kormány külön repülőgépeket indít Ammánból. Jordániát azért választották kiindulópontnak, mert ott biztonságos a légi közlekedés, és több környező országból is elérhető szárazföldön, így a térségből oda eljutó magyarokat onnan tudják hazaszállítani.