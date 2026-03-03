Óriási meglepetés: Real Madrid – Getafe: 0-1

Szerző: Gondola

A Real Madrid hazai pályán meglepetésre 1–0-s vereséget szenvedett a Getafe CF ellen a La Liga 26. fordulójában.

A madridiak ezzel megszakították 16 meccses hazai győzelmi sorozatukat riválisuk ellen, és pont nélkül maradva négy pontra nőtt a hátrányuk az éllovas FC Barcelona mögött.

A Real továbbra sem számíthatott a sérült Kylian Mbappéra, aki Franciaországban folytatja rehabilitációját. A hazaiak támadójátéka ötlettelen és veszélytelen volt, bár akadt néhány nagy helyzetük – Vinícius Júnior, Arda Güler és mások is próbálkoztak –, de a Getafe kapusa, Soria többször bravúrral védett.

A mérkőzés egyetlen gólját a 39. percben Martín Satriano szerezte: egy kapu előtti kavarodás után a tizenhatos vonaláról bombázott a hálóba, Courtois tehetetlen volt. A második félidőben a Real több nagy lehetőséget is kihagyott – Rüdiger, Rodrygo és Carvajal is közel járt az egyenlítéshez –, de a Getafe stabilan védekezett.

A hajrában Mastantuono piros lapot kapott, miután a játékvezetőnek szólt vissza, így a madridiak emberhátrányban fejezték be a találkozót. A Bernabéu közönsége füttyel reagált a gyenge teljesítményre, a Real pedig jelentős lépéshátrányba került a bajnoki címért folyó versenyben.