Hölvényi György: A menekülttáborban is őrzik a hitüket az emberek Mozambikban

Szerző: kdnp.hu

2026. május 24. 10:40

Menekülttáborban is lelkierőt ad a keresztény vallás - rögzíti Hölvényi György. Ezek az emberek nem zarándokútként tették meg a 900 kilométert gyalog.

Abban a menekülttáborban, ahol jártam, voltak olyan családok, akik már másodszor vagy harmadszor menekülnek, sokan gyalog tették meg az akár kilencszáz kilométeres utat, legtöbbjük már több mint öt éve él itt – írta mozambiki missziós útjának nampulai állomásáról a KDNP EP-képviselője.

Hölvényi György beszámolt arról, hogy megérkezett Mozambik északi részére, Cabo Delgado mellé, Nampulába. Ezen a Magyarországnál kicsit kisebb területen nagyjából 2,3–2,5 millió ember él. Az emberek élete azonban – főként a keresztényeké, de nem csak az övék – enyhén szólva sem egyszerű.

Az elmúlt években

itt alakult ki Afrika egyik legsúlyosabb humanitárius válsága az iszlamista felkelések miatt.

Csak 2025-ben több mint százezer ember menekült el az újabb támadások következtében néhány hónap alatt, és 2017 óta mintegy 1,3 millió ember vált belső menekültté az országban – közölte a kereszténydemokrata politikus.

Megjegyezte, abban a menekülttáborban, ahol járt, voltak olyan családok, akik már másodszor vagy harmadszor menekülnek. Sokan

az otthonuktól kilencszáz kilométeres távolságot gyalog tették meg,

hogy eljussanak a táborba. Legtöbbjük már több mint öt éve él itt.

Ezeknek az embereknek az élete kívülről nézve teljesen kilátástalan, mégis

őrzik a hitüket,

és a katolikus egyház vallástól függetlenül ott segít, ahol tud. Egyszerűen nincs más, aki törődne velük – tette hozzá Hölvényi György.

Címkép: Hölvényi György Facebook-oldala