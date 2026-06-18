Rétvári Bence: súlyos baklövés a védett üzemanyagár megszüntetése

Szerző: MTI

2026. június 18. 11:33

A jelenlegi miniszterelnök a választási kampányban megvezette a magyar polgárokat, amikor alacsony benzinárat ígért. A védett üzemanyagár "kivezetésse" az egyik ígéretszegés.

Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője.

Rétvári Bence csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: a védett üzemanyagár az elmúlt négy hónapban

több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől.

Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Hozzátette: ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.

A KDNP frakcióvezetője a kampányígéreteket számonkérve a miniszterelnökön kitért arra:

Magyar Péter 480 forintos benzinárral és alacsonyabb jövedéki adóval kampányolt.

Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.

Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat, a vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.

Címkép: A képviselőcsoport-vezető - kdnp.hu