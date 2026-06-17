Hal Melinda: A gyerekek nem értik a felnőttek politikai iróniáját

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 17. 13:36

A gyerekek érzékelik a közéleti hangulatot, a dühöt és a fenyegetést, még akkor is, ha nem értik a politikai iróniát vagy a szatíra valódi jelentését – hívta fel a figyelmet Hal Melinda klinikai szakpszichológus.

A gyerekek nem értik a felnőttek politikai iróniáját, ugyanakkor érzékelik a közéleti kommunikáció hangulatát, a dühöt, a félelmet és a fenyegetést – erről írt közösségi oldalán Hal Melinda klinikai szakpszichológus.

Mint fogalmazott, a felnőttek gyakran azt gondolják, hogy a gyerekek nem figyelnek a közéletre, azonban ez nincs így. Bár nem feltétlenül értik a politikai kontextust, a műfaji kereteket, az iróniát vagy a szatírát, a körülöttük zajló kommunikáció érzelmi hatásait érzékelik.

Hal Melinda szerint egy gyermek számára nem mindig válik el egymástól a vicc, a túlzás és a valós veszély. Amit a felnőtt ironikusnak szán, abból a gyermek könnyen azt a következtetést vonhatja le, hogy vannak olyan embercsoportok, akiket gyűlölni lehet, vannak családok, akiktől félni kell, illetve hogy bizonyos helyzetekben az agresszió elfogadható.

A szakpszichológus szerint mindez az iskolai közösségekben is megjelenhet. Ennek következménye lehet a csúfolás, a fenyegetés, a szorongás, valamint az egymás ellen fordított gyerekek világa.

Kiemelte, hogy a gyermekek legfontosabb védőpajzsai a szülők, ugyanakkor a szülők sem tudnak egyedül megküzdeni egy olyan digitális térrel, amely folyamatosan erőszakos tartalmakkal árasztja el a fiatalokat.

Hal Melinda szerint ezért a közbeszéd tisztasága nem csupán politikai vagy kulturális kérdés, hanem gyermekvédelmi kérdés is.