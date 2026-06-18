Magyar papi lelkigyakorlatot tartottak az örök városban

Szerző: MTI

2026. június 18. 16:07

Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelkigyakorlaton, amelynek résztvevőit XIV. Leó pápa is fogadta - közölte Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora, a római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel csütörtökön.

Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelkigyakorlat, amelyre mintegy

húszan érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból.

"A lelkipásztorok számára lehetőséget akartunk biztosítani az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra" - nyilatkozta a szervező Törő András, aki az olaszországi magyarok lelkipásztora is.

A lelkigyakorlat kísérője Szentmártoni Mihály klinikai szakpszichológus, a római Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora volt, aki Újvidéken született, 1991 óta Rómában szolgál, és teológusként évtizedekig dolgozott a vatikáni Szentté avatási Kongregációban.

A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol személyesen is találkozhattak XIV. Leó pápával.

Egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának.

Törő András elmondta, hogy az idei adventi időszakban, december 4. és 6. között világi híveket várnak lelkigyakorlatra.

A lelkigyakorlatot helyszíne a Szent István Ház volt, amely felújítás után egész évben várja a vendégeket.