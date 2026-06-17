Egyelőre nem látszik, hogyan lenne olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, pedig Magyar Péter már ezen a héten árcsökkenést vár

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 17. 10:36

Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten a védett ár alá csökkenhet a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon.

Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a védett árnál a hazai kutakon.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. A szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek esetében a 95-ös benzin legfeljebb 595 forint/liter, a gázolaj pedig maximum 615 forint/liter áron tankolható.

A mértékadó holtankoljak.hu adatai szerint Magyarországon jelenleg a 95-ös benzin átlagos piaci ára 639,7 forint literenként, míg a gázolaj átlagára 663,4 forint literenként.

Egyelőre nem látszik Magyar Péter kijelentésének gyakorlati eredménye, mivel a jelenlegi átlagos piaci árak továbbra is jelentősen meghaladják a védett ár szintjét.