Magyar elnököt választott az Eurotransplant szervdonációért felelős bizottsága

Szerző: MTI

2026. június 18. 17:04

Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) transzplantációs igazgatóját választotta meg elnöknek az Eurotransplant szervdonációért felelős bizottsága (Organ Process Chain Committee - OPCC) - közölte az OVSZ csütörtökön a Facebook-oldalán.

A szervezet a bejegyzésben jelentős mérföldkőnek nevezte a kinevezést, mert

Magyarország a szervezethez történő 2013-as csatlakozása óta most először kerül magyar szakember az Eurotransplant tanácsadó testület élére.



Az új tisztség lehetőséget teremt a még hatékonyabb nemzetközi szervcsere-optimalizálásra és harmonizációra a szervátültetésre szoruló betegek érdekében az elhunyt donorok iránti legnagyobb tisztelet mellett - olvasható a közleményben.