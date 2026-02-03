Hölvényi György: A jelenlegi kormány Magyarország érdekében tud nemet mondani, a Tisza viszont nem

Szerző: Gondola

2026. február 3. 10:36

Hölvényi György: A bizottsági elnöki pozíció rendkívüli felelősséggel jár, ugyanakkor ez nem ad felhatalmazást arra, hogy viták nélkül, erőből szülessenek döntések, amelyek akár az Európai Unió teljes lakosságát érintik.

Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet arra , hogy az Európai Bizottság működése Ursula von der Leyen elnöksége alatt jelentősen megváltozott, és erősen központosított irányítás alá került. Ezt a kritikát ráadásul a Brüsszel házi újságjának számító Politico egyik cikkére alapozza, amelyben Nicolas Schmit volt luxemburgi uniós biztos nyilatkozik a Bizottság belső működéséről.

Schmit szerint a döntéshozatal mára nagymértékben az elnök és szűk körének kezébe összpontosult. Állítása alapján a biztosok többségének érdemi beleszólása megszűnt, szerepük formálissá vált, és „gyakorlatilag elnémították” őket. Ez a működési modell szerinte nem szolgálja sem az Európai Unió, sem Európa hosszú távú érdekeit.

A KDNP EP-képviselője hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak elvileg a szerződések őreként kellene működnie, az európai polgárok érdekeit kellene képviselnie, valamint végre kellene hajtania az Európai Tanács – vagyis a tagállami állam- és kormányfők – döntéseit. Ezzel szemben a kritika szerint a Bizottság gyakorlata ettől eltávolodott.

A Bizottság eszköztárában egyre nagyobb szerepet kap a pénzügyi nyomásgyakorlás, valamint politikai és jogi eszközök szelektív alkalmazása a tagállamokkal szemben.

Magyarország jelenlegi kormánya képes tárgyalni, vitatkozni és adott esetben nemet mondani Brüsszelnek, ha azt a nemzeti érdek megkívánja. Ezzel szemben a Tisza párt nem tudna, illetve nem akarna ellenállni a brüsszeli döntéseknek, és ez a különbség kulcsfontosságú politikai választóvonalat jelent – hangsúlyozza Hölvényi György.