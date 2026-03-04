Rétvári Bence: Szimon Renáta botránya a Tisza Párt jövője

Szerző: Gondola

2026. március 4. 17:35

Szimon Renáta, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a váci körzetben súlyosan problémás módon viselkedik a nyilvános és demokratikus kommunikációban.

Rétvári Bence a Facebook-oldalán fő kihívójáról, Szimon Renátáról ír. A Tisza Párt politikusa szerinte súlyosan problémás módon viselkedik a nyilvános és demokratikus kommunikációban. Elsőként azzal vált híressé, hogy egy újságíró kérdésére nem válaszolt, hanem egyszerűen eltakarta a kameráját . Ez a gesztus Rétvári Bence szerint jól jelzi a párt hozzáállását: a kérdezés, a vitakultúra és a számonkérés számukra nem elfogadott, sőt egyenesen fenyegetőnek tűnik.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozza, hogy a politikus nem hajlandó indokolni saját döntéseit, és agresszívan reagál, ha valaki emlékezteti korábbi állásfoglalásaira vagy tettére.

Az ilyesmi már „provokációnak”, „zavarkeltésnek” vagy „propagandának” számít a Tisza Párt részéről, miközben a valódi botrány – például a lökdösődés vagy a kamera eltakarása – az ő szemükben elfogadható. A kérdések, a felelősségre vonás és a nyilvános számonkérés számít ellenséges cselekedetnek.

Rétvári Bence hangsúlyozza, hogy ez a hozzáállás nemcsak az aktuális politikai helyzetre jellemző, hanem várhatóan a választás után is folytatódik, így szerinte a Tisza Párt politikája hosszú távon is pontosan ilyen lesz. A párt működésének jellege – a nyitott párbeszéd hiánya, a kritikai hangok elnyomása és az erőszakos kommunikációs eszközök alkalmazása – miatt a választópolgároknak érdemes elkerülniük a Tisza Párt „jövőjét” – a Fidesz és a KDNP más jövőt szeretne Magyarországnak.